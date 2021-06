Král Julian! Žlutý trikot mu nevzal ani pád, triumf věnoval malému synovi

Vyhrát úvodní etapu Tour de France je něco výjimečného. Ještě víc na obrátkách to nabírá, pokud se to povede někomu v duhovém dresu úřadujícího světového šampiona. Tak jako v sobotu Julianu Alaphilippovi. Francie tak znovu povstala a stejně jako v předchozích dvou ročnících může oslavovat svého hrdinu. Výraznými momenty startu 108. ročníku Staré dámy byly dva velké pády, kdy jeden zavinila fanynka u trati.

Ještě než projel cílem, dal si do pusy palec na znamení toho, že tento triumf věnuje svému třináctidennímu synkovi Ninovi. Pak s roztaženýma rukama projel cílem první etapy letošní Tour de France. V dresu světového šampiona si dojel pro ten žlutý, v jeho rodné zemi tak ceněný. Miláček francouzského publika, kterému familiárně říkají Loulou, tedy Julian Alaphilippe udělal svým příznivcům zase velkou radost. A nejen jim.

„Je to scénář, který jsem si ani nepředstavoval. Byl to ale samozřejmě můj sen a s týmem jsme to chtěli dokázat. Je to úžasný pocit,“ rozplýval se krátce po vítězství v první etapě závodník týmu Deceuninck-Quick Step.

Ani mu v té chvíli nijak nevadil krvavý šrám na noze, ke kterému přišel v prvním hromadném pádu. Ten způsobila bezohledným chováním fanynka podél trati, která přímo cyklistům do cesty strčila ceduli s nápisem „Allez opi omi“. Té už se nemohl vyhnout Tony Martin z Jumbo-Visma, který šel okamžitě k zemi, přes něj spadl týmový kolega Wout van Aert a následovali další.

Také Alaphilippe zjevně přišel ke šrámu na noze, co nejdřív ale pokračoval, i když hlavní skupinu závodníků musel dohánět. Povedlo se, a pak už Vlčí smečka, jak si belgická sestava přezdívá, zavelela k útoku. I díky tomu, že byli vepředu, se vyhnuli druhému pádu, ke kterému už došlo vinou samotných závodníků. Čelní skupina ale na nic nečekala a uháněla k cílovému stoupání.

„Týmová práce byla opět bezchybná, celý den jsme byli na čele, kontrolovali to. Sice jsem tam skončil za prvním velkým pádem, kluci mi ale pomohli vrátit se do hlavního pole. V závěrečném stoupání jsme to soupeřům chtěli udělat co nejtěžší a zbavit se sprinterů. Takový byl plán a povedl se,“ líčil nadšeně devětadvacetiletý závodník.

Co však podle jeho slov v plánu nebylo, byl jeho nástup 2,2 kilometru před cílem. „Jenže když tam Dries Devenyns udělal mezeru, na nic jsem nečekal a dal jsem do toho vše, co jsem mohl. Byla to asi moje jediná šance, jak etapu vyhrát. Snažil jsem se co nejdéle držet výkon, věřit, že by to mohlo dopadnout, začal jsem ale až kilometr před cílem,“ dodal Alaphilippe.

V neděli pojede v součtu všech ročníků v maillot jaune už 18. den. Čtrnáct dnů byl lídrem závodu v ročníku 2019, další tři pak loni. V této sezoně sice vozí duhový dres, který na sebe může oblékat úřadující mistr světa, ale vůbec ho nemrzí, že ho teď vymění za ten žlutý. „Jsou i horší dresy, které by mohl člověk oblékat,“ usmál se.

Zatímco loni vítězství ve druhé etapě věnoval zesnulému tátovi, nyní vyhrál pro svého malého synka Nina. „Teď myslím na rodinu, je to pro mě něco nového, velká motivace. Zároveň je však docela těžké být pryč od nové rodiny, ale vítězství je o to výjimečnější.“

Díky padesáti bodům pro vítěze etapy získal Alaphilippe také zelený dres bodovací soutěže, který v neděli poveze Michael Matthews, druhý v sobotní etapě a také ve sprinterské soutěži. Třetí dojel Primož Roglič, pro kterého mohou být za necelé tři týdny důležité bonusové sekundy, které získal čtyři. Velký favorit sobotního dojezdu Mathieu van der Poel skončil dvacátý.