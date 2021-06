Král Tadej! Pogačar znovu ovládl časovku Tour: Cíl byl neztratit čas

Specialisté časovkáři se v mnohých případech šetřili, aby byli v dalších dnech platní svým lídrům. Ovšem favorité neměli na co čekat, středa, to byl den pro ně. Po pádech v předchozích dnech chtěli hlavně Primož Roglič a Geraint Thomas dohnat ztráty, které nepozorností nabrali.

Jenže plánujte si něco, když jednak nevíte, co můžete čekat od vlastního těla, a především pak když máte v závodu takové střely jako Mathieu van der Poel a Tadej Pogačar. Z hlavních es vyrazil na trať časovky dlouhé 27,2 km, která vedla zvlněným terénem, Roglič, kterému patřila v průběžné klasifikaci 20. příčka. A zdálo se, že i s četnými odřeninami, které měl na levé straně prakticky od hlavy k patě, se na časovkářském speciálu poskládal docela dobře.

Jenže na jeho projevu hlavně v zatáčkách byl vidět i značný respekt a obava z dalšího pádu. Do cíle sice dojel v první desítce, jenže v konečném sčítání se jeho ztráta ještě navýšila, i když v průběžném pořadí poskočil o deset míst výš. „Bylo to opravdu těžké, časovky vždycky bolí, takže mi scházela nějaká síla. Nechal jsem tam všechno, nebylo to vůbec snadné a je škoda, že jsem ztratil,“ konstatoval po etapě Slovinec.

I jeden z jeho týmových šéfů naznačil, že nyní budou muset znovu zvážit, jaká bude další strategie. „Zaměříme se teď na to, jak k tomu přistoupit, ale ztráta na Tadeje Pogačara je významná (1:40 min. – pozn. red.). Nicméně bychom měli být šťastní, že jsme dál v závodě a budeme bojovat. Vymyslíme, kde získat čas zpátky. Pro nás je teď nejdůležitější, aby se Primož dostal znovu do formy a cítil se lépe,“ řekl Eurosportu sportovní ředitel týmu Jumbo-Visma Griescha Niermann.

Jeho týmu se časovka příliš nevyvedla na více frontách. Wout van Aert byl tím, u kterého se počítalo, že vysvleče Nizozemce a svého věčného rivala v cyklokrosu i na silnici ze žlutého dresu. Ztrácel na něj 31 sekund a i sám Van der Poel jej označil za hlavního favorita. Belgičan ho sice porazil, ale o pouhou sekundu. „Wout chtěl bojovat o etapu a získat žlutý dres, ale neměl nejlepší den. I tak myslím, že můžeme být jako tým spokojení. Ale Wout od sebe očekával víc,“ poznamenal Niermann.

Naopak tím, kdo si možná částečně vytvářel předem alibi, byl Van der Poel. „Opravdu si nemyslím, že budu mít žlutý dres ještě dnes večer. Ale jsem moc šťastný, že ho můžu vézt další den. Musím poděkovat týmu,“ hlásil před startem s tím, že na trénink časovek nemá při svém nabitém programu prakticky čas.

Jenže ať tohoto dlouhána posadíte na jakékoliv kolo, snad jen s výjimkou toho dráhového (i když, kdo ví), je na něm dominantní. A to platilo i tentokrát. V etapě sice skončil pátý, ale vydal ze sebe úplně všechno, aby mohl na počest svého dědečka Raymonda Poulidora jet ve žlutém další den. Ve čtvrtek to bude už čtvrtý. „Myslím, že jsem prožil nejlepší den na kole v tomto roce. Diváci kolem trati byli skvělou podporou,“ pochvaloval si.

Největší hrozbu pro něj představoval Pogačar. Ten předvedl podobně neuvěřitelný výkon jako loni v září, kdy v předposlední etapě, rovněž časovce, připravil o celkovou výhru na Tour krajana Rogliče. „Byl to pro mě opravdu dobrý den. Neudělal jsem žádnou chybu, bylo ideální počasí, naštěstí už nebyly tak mokré silnice. V posledních časovkách jsem si to pokazil, protože jsem to přepálil na začátku, ale teď jsem našel ideální rytmus, který jsem udržel až do cíle,“ byl spokojený dvaadvacetiletý talent.

Tratí časovky, která podle většiny nebyla tak rovinatá, jak se mohlo na první pohled zdát, doslova prolétl (jeho průměrná rychlost byla 51 km/h) a překonal i výkon úřadujícího evropského a švýcarského šampiona v této disciplíně Stafana Künga. Přitom podle jeho slov nebylo cílem etapu vyhrát nebo se obléct do žlutého. „Tím bylo hlavně neztratit čas. Takže jsem opravdu spokojený, že jsem naopak nějaký na další favority získal. Nevadilo by mi ani mít žlutý dres, ale z určitého pohledu je to dobré pro tým, že ho nebudeme muset hájit,“ dodal nyní hlavní adept na celkové vítězství.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 5. etapa: individuální časovka (27,2 km):

1. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 32:00, 2. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) -19, 3. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -27, 4. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) -30, 5. Van der Poel (Niz./Alpecin-Fenix) -31, 6. Asgreen (Dán./Deceuninck-Quick Step) -37, 7. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -44, 8. Cattaneo (It./Deceuninck-Quick Step) -55, 9. Porte (Austr./Ineos Grenadiers) -55, 10. Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech) -1:00, ...126. Vakoč (ČR/Alpecin-Fenix) -4:26.

Průběžné pořadí:

1. Van der Poel 16:51:41, 2. Pogačar -8, 3. Van Aert -30, 4. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step) -48, 5. Lucenko -1:21, 6. Latour (Fr./TotalEnergies) -1:28, 7. Urán (Kol./EF Education-Nippo) -1:29, 8. Vingegaard -1:43, 9. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) -1:44, 10. Roglič -1:48, ...140. Vakoč -25:02.

