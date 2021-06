Protest na Tour. Rozhodčí neakceptovali náš návrh, přišly pády, stěžují si jezdci

Pro tři jezdce letošní Tour de France skončila. Odřená záda Caleba Ewana po pádu v rychlosti zhruba 65 kilometrů v hodině má před očima určitě hodně fanoušků. Australan si při něm zlomil pravou klíční kost tak ošklivě, že ve středu musí na operaci.

Dál sice jedou favorité, ale hodně z nich má také ošklivé šrámy. Ty nejviditelnější si přivodil při pádu deset kilometrů před cílem Primož Roglič, loňský druhý muž celkového pořadí. Ten zveřejnil na sociálních sítích fotografii, kde měl téměř celou levou část těla oblepenou speciálními náplastmi na odřeniny. Geraint Thomas si zase při pádu v dřívější fázi závodu vykloubil rameno. Na šití tržné rány na pravém boku musel Peter Sagan, další vynikající sprinter Arnaud Démare do závěrečné bitvy ani nezasáhl, protože skončil na zemi při pádu 4,7 kilometru před cílem a odnesl si také nepříjemné odřeniny.

A právě k tomuto pádu podle mnohých dojít nemuselo. Sami závodníci totiž podle slov jedno z nejzkušenějších v letošním startovním poli Philippa Gilberta prostřednictvím své asociace CPA žádali organizátory o posunutí bezpečnostní zóny ze tří na pět kilometrů. Jde o zónu při sprinterských dojezdech, v níž, pokud má kterýkoliv cyklista z hlavního pole defekt či pád, počítá se mu stejný čas jako vítězi.

„Vyzvali jsme závodnickou organizaci, aby toto pravidlo přednesla, ale rozhodčí ho nepřijali. Věděli jsme, že by to mohlo přinést bezpečnější dojezd, že to bude záludný a hodně rychlý závěr. Některé zatáčky byly velmi prudké. Ukázalo se, že jsme měli pravdu, protože jsme nalétli do dojezdu ve vysoké rychlosti a docházelo tam k pádům,“ popsal Gilbert.

Tento Belgičan nebyl jediným, kdo si po pondělku na sociálních sítích či do médií stěžoval na nešťastný závěr, který vedl po úzkých silnicích. Hlavně to prý byl problém, protože především favorité se snažili být co nejvíc vepředu, kde tak bylo velmi těsno, a pak už nebyl takový problém zavadit o kolo či řídítka někoho jiného.

Právě na úzké silnice si stěžoval i další cyklista, kterého je při podobných situacích hodně slyšet, Thomas de Gendt. Další Belgičan reagoval na příspěvek deníku Sporza. Ten uvedl, že šéf Mezinárodní cyklistické unie David Lappartient prohlásil, že chyba nebyla na straně pořadatelů. „Silnice byly fantastické, byla tam jen velká nervozita,“ nechal se slyšet první muž UCI. Na to De Gendt na Twitteru odpověděl: „Hodně nervozity kvůli silnicím.“

O své místo musel v pondělí bojovat také zkušený závodník Andre Greipel. „Musím říct, že jsem bojoval o pozici, snažil se vymyslet, co tam budu dělat, jenže pak se začalo závodit mnohem chaotičtěji a přišly všechny ty pády. Myslím, že jich bylo až moc. Je tady spousta prostoru k diskuzím. Svoji roli sehrál výběr trati, posledních 18 km se zúžily silnice, závěrečných 10 km bylo šílených,“ popsal pro Eurosport muž s přezdívkou Gorila.

Právě Greipel byl tím, kdo v úvodu úterní etapy přijel na čelo pelotonu po reálném startu a ostatní kolegy, kteří jeli výletním tempem, zastavil úplně. Ostatně právě tento krok byl i původně v plánu. „Zastavíme na kilometru 0 a první kilometry pak pojedeme velmi pomalu. Tím bychom rádi vyjádřili i respekt startovnímu městu. Víme, že pro závod dělají hodně a rádi bychom to respektovali, ale také chceme dát najevo svůj názor. Doufáme, že tím vyzveme UCI a pořadatele, aby debatovali nad tím, jak se mají stavět dojezdy,“ říkal před 4. etapou Gilbert.

Zároveň ale uznal, že vina je částečně i na straně jezdců. „Je to i o tom, že mezi závodníky je velké napětí, všichni se snaží získat co nejlepší pozici. Když je tam zúžení, je tam prostor jen pro pár závodníků. Někdo má pozici, a další se tam na něj zezadu vždy tlačí. Někdo nedokáže reagovat tak rychle a pak prostě udělá chybu a spadne.“