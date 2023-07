Tour de France ONLINE: 10. etapa v kopcích, vyjde někomu únik?

Cyklisté po nedělním náročném výstupu na legendární Puy de Dome absolvují kopcovitou 167,2 km dlouhou trasu ze zábavního parku Vulcania do Issoire. Ve žlutém dresu lídra do etapy odstartuje obhájce titulu Dán Jonas Vingegaard, jehož náskok před slovinským rivalem Tadejem Pogačarem se smrskl na 17 sekund.

10. etapa Tour de France očima Petra Vakoče

„Hodně těžká, ideální etapa pro únik. Start je do kopce, následuje hned další. Je to po volném dnu, kdy se spoustě lidí pojede špatně, plno jich naopak bude odpočatých. Určitě to bude extrémně rychlý start a na 99 procent vyhraje někdo z úniku. Jak je to nahoru dolů, je extrémně složité to kontrolovat. Šance pro Alaphilippea, Van der Poela. Myslím, že Mathieu tam přijede s cílem na tyhle etapy, tam se bude snažit uspět. Ale viděl bych to tak, že v úniku bude třeba 20 lidí. Klidně se může stát, že to ujede až na 60. kilometru, na tom větším kopci.“