Tour de France ONLINE: sváteční 13. etapa a „horská časovka“ na Colombier

Máme tu 14. červenec, tedy ohromný francouzský svátek, který už stovku let slaví tento národ, jak jen nejlépe cyklisticky může – velmi náročnou horskou etapou Tour de France. Tentokrát vypadá na první pohled celkem podivně, protože má ve svém profilu jediné kategorizované stoupání, a to to cílové. Ovšem to stojí za to. Grand Colombier se s délkou 17,4 km a průměrem 7,1 % řadí do mimořádné kategorie. Dnešní 13. etapu Tour de France sledujte v podrobném ONLINE přenosu na iSport.cz!