Nástup na vrcholu a ďábelský sjezd! Pogačar ujel všem: Jako doma

Člověku při pohledu na tento sjezd tuhla krev v těle. Zatáčky vybírané úplně natěsno, navíc v obrovské rychlosti. To vše v podání Tadeje Pogačara, který chvíli před tím zaútočil před vrcholem legendárního Galibieru, kde bral bonusové sekundy. Další pak přidal díky etapové výhře a poprvé na letošní Tour de France jde do vedení s náskokem na hlavní rivaly. Druhý je Evenepoel.

Tahle etapa byla zase jednou z těch, u kterých fanoušek neprohloupil, když si ji pustil. První horská, navíc s výstupem na jedno z nejznámějších stoupání Tour de France – Galibier. Nadmořská výška 2 642 metrů už je něco, co může některým činit problémy.

To ale vůbec neřešili závodníci sestavy UAE Emirates. Ještě předtím však dostal prostor ukázat se denní únik, v němž byl překvapivě třeba i úřadující mistr světa a vítěz klasik Kolem Flander a Paříž-Roubaxi Mathieu van der Poel. Nechyběl ani muž oblékající jako zástupce puntíkovaný dres Velentin Madouas.

Jenže peloton jim nedal příliš prostoru a už od počátku výjezdu na Galibier začal především díky tempu jezdců UAE náskok prudce klesat. Od mety 7,3 km před vrcholem Galibieru už to bylo jen o hlavní skupině, která už byla hodně zredukovaná a po pár kilometrech se protřídila ještě výrazně víc.

Necelých 7 kilometrů pod hranou kopce musel zpomalit Thomas Pidcock, který byl díky neskutečnému sjezdu, který právě tady předvedl před dvěma lety, černým koněm etapy. Ale už před ní sám prohlašoval: „Nejdřív se musíte dostat nahoru na čele, abyste pak mohli ukázat něco ve sjezdu.“ Což se v jeho případě potvrdilo.

Překvapením pak bylo, když 6,3 km pod vrcholem odpadl muž ve žlutém Richard Carapaz, jenž nakonec dojel se ztrátou 5:10 minuty. Následovali další uchazeči o top 10 jako Enric Mas, Vingegaardův pomocník Matteo Jorgenson, dokonce i Adam Yates.

Také Primož Roglič se zhruba 3 kilometry před vrchařskou prémií posouval na konec skupiny, v níž zůstalo už jen osm závodníků (Ayuso, Almeida, Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, Landa, Rodríguez, Roglič).

Jezdci UAE Emirates dál drželi vysoké tempo, ze kterého pak necelý kilometr před vrcholem zaútočil Pogačar. K mání totiž nebyly pouze body do soutěže o puntíkovaný dres, ale také bonusové sekundy (8, 5 a 2). Velmi rychle zareagoval Vingegaard, chytnul se i Evenepoel. Ovšem pro osm bodů si dojel Slovinec, který okamžitě v ostrém tempu pokračoval i ve sjezdu.

„Tyto silnice znám velmi dobře, byl jsem tu dvakrát na soustředění, bylo to jako být doma. Bonusy také byly motivací. Věřil jsem si od startu, že mám dobré nohy a že to musím zkusit,“ hlásil po etapě Pogačar.

Ten jel i z kopce neuvěřitelnou rychlostí, zatáčky vybíral s centimetrovou přesností, až občas u televizní obrazovky divákům zatrnulo. O něco obezřetněji, zcela pochopitelně, jel Vingegaard. Díky tomu začal jeho největší rival získávat cenné sekundy.

„Ve stoupání to bylo hodně v protivětru, tým odvedl skvělou práci, ale znemožnilo to útoky už dřív. Takže jsem se rozhodl vyrazit kousek před vrcholem. Sjezd znám, což je vždy výhoda, jen jsem se bál na začátku trochu mokrých kousků silnice. Jinak je to ale hodně rychlý sjezd,“ dodal vítěz Tour z let 2020 a 2021.

Vingegaardovu opatrnost potvrdil i sportovní ředitel celku Visma-Lease a Bike Grischa Niermann. „Jonas také znal tuto trasu dobře, ale je důležité připomenout, že před třemi měsíci skončil na zemi v těžkém klesání, takže asi nemá ještě takové sebevědomí,“ připomněl nehodu ze závodu Kolem Baskicka.

Pogačarovi už tak nic nezabránilo dojet si pro 12. etapovou výhru na Staré dámě a po dni se také vrátit do žlutého trikotu. Tentokrát už ale nejen díky lepšímu součtu umístění v etapách. Na druhého Evenepoela, který sice ve sjezdu z Galibieru ztrácel, ale v závěru si ještě některé soupeře včetně Vingegaarda dojel, to je 45 sekund, dánskému obhájci nyní patří třetí příčka s mankem 50 sekund.

První horská etapa, kdy se Tour přestěhovala z Itálie už na domácí půdu, tak ukázala hned několik věcí.

1. Pogačar je ve výborné formě a má k sobě nejlepší vrchařský tým z celého pelotonu.

2. Vingegaard je i po těžkém zranění a dlouhé rekonvalescenci bez závodů schopný reagovat na Slovincovy nástupy.

3. Primož Roglič nepřijel na Tour v úplně nejlepší formě, tým Red Bull-Bora-hansgrohe musí doufat, že se bude v průběhu zlepšovat.

4. Evenepoel je na tom zatím dobře, v kopcích sice není tak silný jako dvojka hlavních favoritů, ale v rovinatějších pasážích je schopen je dohnat.

Zdaleka nic tedy není rozhodnuté. U Vingegaarda se může v průběhu třítýdenního putování projevit tréninkové manko, stejně jako u Pogačara únava z vítězného Gira.

4. etapa: Pinerolo - Valloire (139,6 km)

1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates) 3:46:38, 2. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step), 3. Ayuso (Šp./UAE Emirates), 4. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni -35, 5. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 6. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) oba -37, ...29. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -4:07.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar 19:06:38, 2. Evenepoel -45, 3. Vingegaard -50, 4. Ayuso -1:10, 5. Roglič -1:14, 6. Rodríguez -1:16, ...70. Hirt -56:54.