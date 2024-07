Tour ONLINE: 10. etapa, po volném dni přijde šance pro sprintery

Po prvním volném pondělku dnes 111. ročník Tour de France pokračuje 10. etapou z Orléans do Saint-Amand-Montrond. Profil 187,3 km dlouhé trasy je rovinatý, proto se očekává hromadný dojezd v režii spurtérů. Ve žlutém trikotu lídra vstupuje do dalšího týdne „Staré dámy“ Slovinec Tadej Pogačar, jenž vede o 33 sekund před belgickým debutantem na Tour Remcem Evenepoelem a o 1:15 minuty před svým přemožitelem z minulých dvou let Jonasem Vingegaardem z Dánska. ONLINE přenos z desáté etapy sledujte na iSport.cz.