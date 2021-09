Vrcholná bitva o stupně. TOP 10 Vuelty se přeskládala, rozhodne časovka

Vítěz španělské Vuelty už je prakticky jasný. To už by musel mít Primož Roglič opravdu pekelnou smůlu, aby o třetí triumf v řadě při dnešní časovce přišel. Ovšem kdo budou další cyklisté na pódiu v Santiagu de Compostela, o to se bude ještě tvrdě bojovat. Adam Yates se včera posunul na čtvrtou příčku a na třetího Jacka Haiga ztrácí rovnou minutu. Kdo z nich je lepší v boji proti chronometru?

O časovkářských schopnostech Primože Rogliče netřeba pochybovat. Jen pro připomenutí, na letošní španělské Vueltě ovládl hned tu první, pouhých 7,1 kilometru dlouhou. A to mu rozhodně sedí víc ty delší. Navíc výhry dosáhl čerstvě v dresu a s kolem se zlatými prvky připomínajícími fakt, že je úřadujícím olympijským vítězem v této disciplíně.

Do té vedoucí do cíle Svatojakubské poutní cesty nastoupí s pohodlným náskokem 2:38 minuty na druhého Enrica Mase, který je navíc schopný ještě navýšit. Například v 1. etapě v Burgosu domácího Španěla porazil o 18 sekund, v jediné časovce na letošní Tour de France, kterou v té době už zraněný Slovinec absolvoval, byl oproti Masovi rychlejší o 1:05 minuty.

Zde se tedy nic zajímavého nečeká a všichni budou doufat, že veškerou letošní smůlu už si Roglič vybral a do cíle dorazí v pořádku a bez potíží na trati. Ta bude dlouhá 33,8 km a mohou se na ní dít věci hlavně v boji o třetí místo. Na to se včera propracoval Jack Haig, který by mohl svádět dokonce dvojí bitvu. Jednak uhájit pódium před Adamem Yatesem, který má na Australana manko rovnou minutu, zároveň se ale pokusí ještě probojovat výš, tedy vystrnadit Mase ze druhé příčky.

Na Španěla by však musel najet 2:10 minuty, což může být i na tak dobrého časovkáře, jakým Haig je, už příliš těžký úkol. Na poloviční distanci na letošním Critériu du Dauphiné porazil Mase o 40 sekund. Otázkou je, jak dopadne souboj na dálku mezi Haigem a Yatesem. Zde by totiž mohly být síly vyrovnanější, i s ohledem na to, že Brit ve stáji Ineos Grenadiers na svých schopnostech v jízdě proti časomíře výrazně zapracoval. Zatím se ale poměřovali jen na kratších vzdálenostech a ani jeden letos takto dlouhou časovku nejel.

I dnešní závěrečná etapa, která výjimečně nekončí v Madridu, tak přinese ještě spoustu zajímavých momentů A těšit se určitě může i český fanoušek na výkon Josefa Černého, který v úvodní časovce dojel pátý.

PRIMOŽ ROGLIČ

Tým: Jumbo-Visma

Narozen: 29. října 1989 (31 let)

Výška/váha: 177 cm/65 kg

Starty na Vueltě a España: letos 3.

Nejlepší výsledek na Vueltě: 1. místo celkově (2019, 2020)

Aktuální umístění: 1. místo

Etapová vítězství na Vueltě 2021: 3 (1., 11., 17. etapa)

Umístění v letošních časovkách: 1. místo na Vueltě (7,1 km), 1. místo na OH v Tokiu (44,2 km), 7. místo na Tour de France (27,2 km), 1. místo na Kolem Baskicka (13,9 km), 3. místo na Paříž - Nice (14,4 km)

ENRIC MAS

Tým: Movistar

Narozen: 7. ledna 1995 (26 let)

Výška/váha: 177 cm/61 kg

Starty na Vueltě a España: letos 4.

Nejlepší výsledek na Vueltě: 2. místo celkově (2018)

Aktuální umístění: 2. místo (ztráta 2:38 min. na 1. místo)

Etapová vítězství na Vueltě 2021: 0

Umístění v letošních časovkách: 15. místo na Vueltě (7,1 km), 27. místo na Tour de France (30,8 km), 26. místo na Tour de France (27,2 km), 46. místo na Critérium du Dauphiné (16,4 km), 15. místo na Kolem Valenci (14,3 km), 56. místo na Kolem Baskicka (13,9 km), 36. místo na Kolem Katalánska (18,5 km)

JACK HAIG

Tým: Bahrain-Victorious

Narozen: 6. září 1993 (27 let)

Výška/váha: 190 cm/67 kg

Starty na Vueltě a España: letos 4.

Nejlepší výsledek na Vueltě: 19. místo celkově (2018)

Aktuální umístění: 3. místo (ztráta 4:48 na 1. místo)

Etapová vítězství na Vueltě 2021: 0

Umístění v letošních časovkách: 20. místo na Vueltě (7,1 km), 14. místo na Critérium du Dauphiné (16,4 km), 21. místo na Kolem Romandie (16,2 km), 56. místo na Paříž – Nice (14,4 km), 62. místo na UAE Tour (13 km)

ADAM YATES

Tým: Ineos Grenadiers

Narozen: 7. srpna 1992 (29 let)

Výška/váha: 173 cm/58 kg

Starty na Vueltě a España: letos 4.

Nejlepší výsledek na Vueltě: 34. místo celkově (2017)

Aktuální umístění: 4. místo (ztráta 5:48 na 1. místo)

Etapová vítězství na Vueltě 2021: 0

Umístění v letošních časovkách: 16. místo na Vueltě (7,1 km), 6. místo na Kolem Baskicka (13,9 km), 7. místo na Kolem Katalánska (18,5 km), 34. místo na UAE Tour (13 km)