Obhájce na Vueltě jako v „ráji“... Třetí zkouška trpělivosti byla krvavá

Těch kontroverzí už je za tři dny docela dost. Jako by někdo zkoušel, jak psychicky a emocionálně odolný je Remco Evenepoel, který měl dosud pověst spíš impulzivnějšího sportovce. První den španělské Vuelty v cíli zuřil, že týmovou časovku dojížděli za tmy. V neděli, kdy pořadatelé nepřišli s neutralizací závodu v momentu, kdy si představoval, prohlásil: Další den v ráji. A v pondělí? Kvůli neopatrné ženě za cílovou čárou spadl a měl krev v obličeji. Ale jsou zde pro něj i dobré zprávy. S vítězstvím v etapě získal také poprvé v tomto ročníku červený dres lídra.

Na letošní španělské Vueltě obhajuje, i když to nebude mít Remco Evenepoel vůbec snadné. Proti budou soupeři, kteří jsou tentokrát opravdu hvězdní. Vítěz Tour de France Jonas Vingegaard, Gira Primož Roglič, mladý Španěl Juan Ayuso a další.

Ale zdá se, že nejen jim musí Belgičan čelit. Také jeho trpělivost zde prochází pořádnou zkouškou. Za sebou má tři etapy a nebyla jediná, ve které by se nerozčílil. Pěkně popořadě.

První den a týmová časovka. Pořadatelé přichystali atraktivní průjezd Barcelonou s jedinečnou kulisou v podobě chrámu Sagrada Familia. To, že během ní pršelo, ovlivnit nemohli, ale časy startu, a tím pádem i dojezdu, ano. Přesto první týmy vyrážely kolem 19 hodin, Evenepoel se svým Soudal-Quick Stepem víc než o hodinu později a do cíle už dojížděl za tmy.

„Neviděli jsme ani ho... Bylo to extrémně nebezpečné,“ spílal organizátorům s tím, že měli čas startu dát dřív. „Pořadatelé měli vědět, že v noci a večer může být tma,“ rýpnul si v sobotu.

V neděli přišla další kontroverze ještě před startem etapy. Opět bylo jasné, že bude pršet, a na cyklisty čekal ve 2. etapě v okruhu přes Montjuic za mokra nebezpečný sjezd. Původně bylo ohlášeno, že bude etapa neutralizovaná zhruba tři kilometry před jejím závěrem, aby jezdci na celkové pořadí zbytečně neriskovali. Podle loňského vítěze i dalších ale měla být neutralizace využita už v nájezdu na okruh, tedy zhruba devět kilometrů před cílem.

„Vůbec nás závodníky nerespektují,“ postěžoval si opět novinářům Evenepoel. A znovu přišla ironická poznámka: „Další den v ráji.“ Tentokrát však byli cyklisté vyslyšeni a opravdu posledních 9 kilometrů lídři nemuseli závodit a bezpečně dojeli do cíle.

To ve v pondělní etapě nakonec i přes původní předpověď velké nebezpečí kvůli špatnému počasí nečekalo. V posledním stoupání skupina favoritů dostihla zbytek denního úniku a v posledních pár kilometrech bylo jasné, že si to o etapový triumf rozdají mezi sebou. Pokoušel se o to třeba domestik Jumbo-Visma Sepp Kuss, ale nakonec nejlepší moment k útoku vymyslel loňský vítěz.

V dresu belgického šampiona si tak Evenepoel dojel pro první vítězství v tomto ročníku a rovnou dres s černým, žlutým a červeným pruhem vyměnil za svršek červený, pro lídra závodu.

„Jsem rád za tuto výhru a také to, že mám v závěru tak těžkého stoupání dost sil k útoku. Dneska celý tým odvedl skvělou práci,“ pochválil mimo jiné i svého kolegu Jana Hirta, který dojel po svém lídrovi z Quick-Stepu první.

Jenže ani tentokrát to neproběhlo pro čerstvého mistra světa v časovce bez komplikací. Po průjezdu cílem pokračoval v poměrně vysoké rychlosti dál, kde už čekali další zaměstnanci jeho celku, ale také další lidé. A zatímco spousta přítomných stihla před jeho kolem ustoupit, jedna žena, masérka jiného týmu, to nezvládla. Evenepoel do ní narazil, přes řídítka šel k zemi a při pádu si roztrhl pravé obočí.

„Znovu tady jsou problémy s bezpečností. A to už je třetí den v řadě,“ řekl k tomu později. Tentokrát dokázal ale i vtipkovat: „Ve výsledku z mé hlavy zmizelo jen trochu kůže a masa, tak aspoň budu v dalších kopcích o něco lehčí.“

V úterý peloton na Vueltě čeká etapa, která by měla poprvé skončit hromadným sprintem. Na této Grand Tour ale nikdy nevíte...