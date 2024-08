Další český mladík potrápil na Vueltě hvězdného Van Aerta. Vacka ale udolal

Při pohledu na profil páteční etapy bylo většině cyklistických odborníků, ale i spoustě fanoušků jasno, že tady bude o další výhru, pro které na španělskou Vueltu přijel, bojovat Wout van Aert. V cestě totiž stál jen jediný kategorizovaný kopec. Sice rovnou druhé kategorie, ale to není nic, s čím by si belgický všeuměl nedokázal poradit.

Belgičan sice vyhlásil útok na vítězství v etapách, ale je vidět, že na letošní Vueltě se mu zalíbilo i v zeleném dresu lídra bodovací soutěže, a tak bojoval už i na sprinterské prémii. Tam byl poražen Kadenem Grovesem, jeho největším soupeřem v hromadných dojezdech.

Ten však ze souboje o etapu vypadl kvůli kolizi 25 kilometrů do cíle, kde skončil na zemi. Ve stoupání druhé kategorie na závěrečném okruhu vedoucím do Cordoby se hlavní pole hodně protřídilo, odpadl z něj třeba i Pavel Bittner a dost trpěl i Mathias Vacek.

„Stoupání bylo opravdu hodně těžké, ale chtěl jsem to přežít. Na vrcholu jsem měl malou mezeru, ale pak jsem se dokázal dostat zpět,“ líčil pak dvaadvacetiletý cyklista pro Eurosport zásadní moment.

Stoupání si zrovna neužíval ani Wout van Aert. Jezdci Red Bull-Bora-hansgrohe v něm totiž nastolili vysoké tempo, aby se pokusili dostat do úzkých aktuálního lídra celého závodu Bena O´Connora. Pod tlak ale Van Aertův celek Visma-Lease a Bike dostal Mark Soler, který se kousek před vrcholem odpoutal od pelotonu.

„Měli jsme tuhle etapu zaškrtnutou pro Wouta. Ale bylo to těžké kvůli tempu v posledním kopci. Snažil jsem se dovézt to do cíle pohromadě, což bylo náročné, hlavně stáhnout zpátky Marka Solera. Ale povedlo se, je to hezké být tu s Woutem,“ řekl obhájce loňského prvenství Sepp Kuss, který se ale v této etapě vrátil znovu do pozice domestika. I když ne horského, na což jsme u něj bývali zvyklí.

Když se podařilo dostihnout všechny, kteří se v posledních patnácti kilometrech snažili ujet, bylo jasné, že opravdu dojde na očekávaný sprint. A právě v něm úřadoval i Vacek, který do té doby nebyl příliš vidět. Tentokrát ale předvedl hvězdný Belgičan svou sílu i odhodlání a Čechův útok dokázal ustát a dojel si znovu ve sprintu pro výhru, už druhou na této Vueltě.

„Mě tam dovezl na dobrou pozici Mattias Skjelmose. Pak jsem začal sprint relativně brzy, ale tohle je pro mě opravdu skvělý výsledek finišovat za někým jako je Van Aert,“ byl spokojený rodák z Berouna.

Také Van Aerta těšilo, že tentokrát už jej nikdo nepředčil. A ocenil také skvělou týmovou práci, hlavně pak Američana.

„Čekal jsem, že bude v cílové rovince větší skupina. Věděl jsem, že stoupání bude těžké, ale nenapadlo mě, že to bude v kopci tak explozivní. Zbyli jsme tam z týmu jen se Seppem, který odvedl neskutečnou práci hlavně pak na rovině. S šedesáti kily, která má, to byl neskutečný výkon,“ smeknul před kolegou.

Vacek znovu potvrdil, že na Vueltu přijel se skvělou formou a můžeme tak od něj čekat ještě další podobná vystoupení.

„Obětoval jsem tomu posledních pár měsíců, takže tady chci prodat, co mám v nohou. Přijde ještě hodně etap, ale s dosavadním průběhem jsem opravdu hodně spokojený,“ řekl Čech.

Cyklistický závod Vuelta - 7. etapa (Archidona - Córdoba, 180,5 km):

1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 4:15:39, 2. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 3. Miquel (Šp./Equipo Kern Pharma), 4. Küng (Švýc./Groupama-FDJ), 5. Hermans (Belg./Alpecin-Deceuninck), 6. Pacher (Fr./Groupama-FDJ) všichni stejný čas, ...87. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -7:41.

Průběžné pořadí: 1. O'Connor (Austr./Decathlon-AG2R-La Mondiale) 27:44:07, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-bora hansgrohe) -4:45, 3. Almeida (Portug./UAE Team Emirates) -4:59, 4. Mas (Šp./Movistar) -5:23, 5. Rodríguez (Šp./Arkéa-B&B Hotels) -5:26, 6. Tiberi (It./Bahrain Victorious) -5:29, ...55. M. Vacek -21:22, 131. Bittner -48:31.