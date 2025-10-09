Náhrada za kouče Hyského? Karviná cílí na Jarolíma. V čem je zádrhel?
Byť odchod kouče Martina Hyského z Karviné do Plzně stále brzdí pár nedořešených podmínek, Slezané už intenzivně hledají náhradu. Podle informací iSportu je preferovanou variantou Marek Jarolím (41), jenž vede od září 2024 druholigové fotbalisty Jihlavy. S nimi nyní táhne pětizápasovou sérii bez vítězství a s jediným bodem, přesto by si mohl brzy profesně pomoct.
V dohodě trenéra Martina Hyského (50) a Plzně už všechny zádrhely zmizely. Obě strany jsou domluveny na podobě kontraktu a mají eminentní zájem o spolupráci. Jenže vše ještě musí odklepnout vedení Slavie, které úzce kooperuje s Karvinou a samotným koučem. Může se stát, že se celá věc úspěšně dořeší do pondělí, což je údajně pro všechny zainteresované v rámci říjnové repre pauzy „deadline“.
Jisté je, že padesátník Hyský nezamíří do ostravského Baníku. O tuhle štaci nejeví zájem. To by radši zůstal v Karviné, která je na tom v tabulce daleko lépe. Prý nestojí ani o Pardubice, kam míří bývalý plzeňský asistent Jan Trousil. Vypadá to tak, že buď klub nezmění, anebo půjde do Viktorie místo odvolaného Miroslava Koubka. Otázkou je, kdy. Může se stát i to, že k domluvě dojde až za měsíc, během další ligové pauzy. Tahle možnost ale není po chuti šéfům plzeňské organizace.
Vedení MFK si naopak myslí na Marka Jarolíma, kterého do Karviné směřuje rovněž Slavia. Také bývalý záložník „sešívaných“ je trenérem, k němuž mají Jaroslav Tvrdík a spol. bližší vztah. Vždyť Jarolím trénoval tři roky (2020-2023) slávistické béčko, kde nahradil právě Hyského! Posléze působil jako asistent Davida Holoubka v Mladé Boleslavi.
V Jihlavě je rok a v omezených ekonomických podmínkách drží Vysočinu ve druhé nejvyšší soutěži. Momentálně však prožívá slabší období, v tabulce je s týmem až dvanáctý. Přesun do stabilizované a úspěšné Karviné by pro něj mohl být vysvobozením.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu