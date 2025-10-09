Damková končí v komisi rozhodčích na FIFA. Trunda zvolen do výboru pro rozvoj fotbalu
Po osmi letech končí Dagmar Damková ve své funkci členky komise rozhodčích FIFA. Je jednou z pěti osob, jichž se personální změny v rámci pravidelné obměny dotkly. Česká funkcionářka, někdejší elitní ženská sudí, působila v komisi rozhodčích světové fotbalové federace od roku 2017, tedy osm let.
Odchod podle vlastních slov Dagmar Damkové odpovídá pravidlům FIFA. „Jednalo se o dvě čtyřletá období, která platí pro členy. Takže naprosto očekávaná cesta,“ napsala pro iSport.
Padesátiletá funkcionářka zůstává i nadále členkou komise rozhodčích UEFA, jedinou ženou v pětičlenném orgánu. Po zatčení svého manžela Romana Berbra v říjnu 2020 na čas ustoupila do pozadí, ale v komisi zůstala a nyní se práci znovu věnuje.
Pro doplnění, předseda FAČR David Trunda byl zvolen do FIFA Development Committee. Jedná se o stálý výbor federace a jeho úkolem je dohlížet na rozvojové programy světového fotbalu. V rámci programu FIFA Forward spravuje tento výbor přidělování finančních prostředků.