Organizátoři zklamali, nevadí. Cyklisté si po Vueltě udělali pódium na parkovišti
Kvůli protestům v Madridu se v neděli nedojela poslední etapa letošní Vuelty a Espaňa. Její vítěz Jonas Vingegaard byl hodně zklamaný, když se dozvěděl, že nebude ani závěrečné pódium, na které se tak těšil. Nakonec měl ale ceremoniál, na nějž hned tak nezapomene. Sice improvizovaný na parkovišti před hotelem, ale stál za to.
Po dvou letech se mu podařilo vyhrát podnik Grand Tour a v jeho závěru, když byla poslední etapa pozastavena, se od organizátorů dozvěděl: Kvůli protestům v centru Madridu je 21. etapa zrušená a stejně tak i závěrečné pódium. Jonas Vingegaard byl tu chvíli hodně smutný. A tak si nejen v jeho týmu řekli, že to tak přece nenechají.
Zřejmě následovalo několik telefonátů a chatů v různých skupinách, než mohli říct Vingegaardovi, Joau Almeidovi, Tomu Pidcockovi, Jai Vinovi, Madsi Pedersenovi a Matthewovi Riccitellovi: Přijďte večer na parkoviště před hotel týmu Visma-Lease a Bike.
Tam už byla nachystaná plachta se sponzory Vuelty a před ní stupně vítězů vytvořené z chladicích boxů, které týmy běžně vozí v servisních vozech v etapách. Nechyběla hudba a obecenstvo složené ze zaměstnanců týmů, ostatních závodníků a některých rodinných příslušníků. Přítomni museli být také dva Pidcockovi jezevčíci.
Vítězové jednotlivých soutěží si tak nakonec přeci jen slavnostně převzali své dresy a první tři v celkovém pořadí také trofeje. Vingegaard si pak hrdě poslechl i dánskou národní hymnu.
V neděli tak byly k vidění dva Dánovy výrazy, které se v jeho tváři tak často nevyskytují. Nejprve obrovské zklamání, a pak ryzí dětská radost.
„Je to vtipné pódium a svým způsobem i víc speciální než cokoliv, co jsem zažil. Celý den byl surreální,“ prozradil pak celý skrápěný šampaňským televizi TV2 Sport.