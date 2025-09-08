Předplatné

Klid před bouří? Vuelta je před závěrečným týdnem hodně vyrovnaná: napětí přetrvává

Joao Almeida vyhrál po více než 200 kilometrech mimořádně náročnou 13. etapu Vuelty
Romana Barboříková
Vuelta
Vypadalo to skoro, jako kdyby trénovali na pondělní volný den. Nedělní etapa, poslední před druhou pauzou, se z pohledu hlavních favoritů odehrála naprosto v poklidu, jejich skupina dojela dokonce až třináct a půl minuty za vítězem. Šlo o klid před bouří? Před závěrečným týdnem totiž vede Jonas Vingegaard jen 48 sekund před Joaem Almeidou. Jde tak o nejtěsnější souboj ze všech letošních podniků Grand Tour.

Jestliže mnozí experti předvídali, že touto dobou, po dvou nesmírně těžkých dnech v horách, bude Vuelta a Espaňa už rozhodnutá, dost se spletli. Páteční výjezd na Angliru přinesl pěknou podívanou a skvělý výkon favoritů. Ale to bylo z pohledu největších adeptů na celkové vítězství tak všechno.

I když je samozřejmě třeba smeknout před Joaem Almeidou, který před strmými rampami obávaného asturského obra nasadil takové tempo, že Jonas Vingegaard nenašel sílu alespoň na pokus o útok a celou dobu visel jen na jeho zadním kole. A tak si Portugalec z celku UAE Emirates-XRG dojel pro životní výhru a výhodu čtyř bonusových sekund.

„Joao jel skvěle, vítězství se zasloužil,“ smekl druhý muž letošní Tour de France.

Hned v sobotu, kdy bylo v hlavní roli stoupání Farrapona, a kdy se znovu jeden od druhého nehnuli, si alespoň v dojezdu vzal Dán díky bonusu za druhé místo zpět dvě sekundy.

„Kvůli protivětru se tady útočit nedalo. Můžu být spokojený s bonusovými sekundami, se kterými jsem původně ani nepočítal,“ hlásil po 14. etapě Vingegaard. Současně připustil, že tady ani o výhru jeho tým neusiloval, protože si jeho domestici po tvrdé dřině z pátku potřebovali odpočinout. A tak zvolili defenzivní taktiku.

Celý poslední týden boj o červený dres

Ani ze strany UAE Emirates a Almeidy ale žádný velký útok nepřišel. Jeho dva silní pomocníci Marc Soler a Mikkel Björg totiž byli v denním úniku, ze kterého si nakonec Španěl dojel pro etapový triumf. Pro tým z Emirátoů na této Vueltě už sedmý!

„UAE jsou opravdu ve skvělé formě, sedm vítězství je velmi působivých. Gratuluju jim k tomu. My se ale soustředíme jen na svou práci. Máme dvě etapové výhry, k tomu červený dres, takže jsme také spokojení. Já jsem na tom dobře,“ prohlásil Vingegaard.

Ano, to je hlavní, má červený dres. Jeho náskok 48 sekund před Almeidou je ale v této sezoně na podnicích Grand Tour nejtěsnější. Na italském Giru ve stejné fázi závodu vedl Isaac del Toro před pozdějším vítězem Simonem Yatesem o 1:20 minuty. Na Tour de France měl Tadej Pogačar před Vingegaardem náskok dokonce 4:13 minuty.

„Celý poslední týden očekávám velký souboj o červený dres,“ je si moc dobře vědom dánský cyklista, jehož nejlepším umístěním na španělské Grand Tour je zatím druhé místo z předloňského ročníku.

Almeidovi hraje do karet čtvrteční individuální časovka měřící 27 kilometrů a vedoucí téměř po rovině. Navíc někteří experti upozorňují na to, že zatímco Vingegaardova forma stagnuje, ta Almeidova ve třetím týdnu ještě poroste. Dán ale zase může spoléhat na větší výbušnost v těžkých kopcích, kterou jeho soupeř postrádá.

S nikým dalším se v souboji o letošní výhru na Vueltě nepočítá. Třetí Tom Pidcock už ztrácí 2:38 minuty, a bude se soustředit hlavně na udržení pódia.

