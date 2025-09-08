Klid před bouří? Vuelta je před závěrečným týdnem hodně vyrovnaná: napětí přetrvává
Vypadalo to skoro, jako kdyby trénovali na pondělní volný den. Nedělní etapa, poslední před druhou pauzou, se z pohledu hlavních favoritů odehrála naprosto v poklidu, jejich skupina dojela dokonce až třináct a půl minuty za vítězem. Šlo o klid před bouří? Před závěrečným týdnem totiž vede Jonas Vingegaard jen 48 sekund před Joaem Almeidou. Jde tak o nejtěsnější souboj ze všech letošních podniků Grand Tour.
Jestliže mnozí experti předvídali, že touto dobou, po dvou nesmírně těžkých dnech v horách, bude Vuelta a Espaňa už rozhodnutá, dost se spletli. Páteční výjezd na Angliru přinesl pěknou podívanou a skvělý výkon favoritů. Ale to bylo z pohledu největších adeptů na celkové vítězství tak všechno.
I když je samozřejmě třeba smeknout před Joaem Almeidou, který před strmými rampami obávaného asturského obra nasadil takové tempo, že Jonas Vingegaard nenašel sílu alespoň na pokus o útok a celou dobu visel jen na jeho zadním kole. A tak si Portugalec z celku UAE Emirates-XRG dojel pro životní výhru a výhodu čtyř bonusových sekund.
„Joao jel skvěle, vítězství se zasloužil,“ smekl druhý muž letošní Tour de France.
Hned v sobotu, kdy bylo v hlavní roli stoupání Farrapona, a kdy se znovu jeden od druhého nehnuli, si alespoň v dojezdu vzal Dán díky bonusu za druhé místo zpět dvě sekundy.
„Kvůli protivětru se tady útočit nedalo. Můžu být spokojený s bonusovými sekundami, se kterými jsem původně ani nepočítal,“ hlásil po 14. etapě Vingegaard. Současně připustil, že tady ani o výhru jeho tým neusiloval, protože si jeho domestici po tvrdé dřině z pátku potřebovali odpočinout. A tak zvolili defenzivní taktiku.
Celý poslední týden boj o červený dres
Ani ze strany UAE Emirates a Almeidy ale žádný velký útok nepřišel. Jeho dva silní pomocníci Marc Soler a Mikkel Björg totiž byli v denním úniku, ze kterého si nakonec Španěl dojel pro etapový triumf. Pro tým z Emirátoů na této Vueltě už sedmý!
„UAE jsou opravdu ve skvělé formě, sedm vítězství je velmi působivých. Gratuluju jim k tomu. My se ale soustředíme jen na svou práci. Máme dvě etapové výhry, k tomu červený dres, takže jsme také spokojení. Já jsem na tom dobře,“ prohlásil Vingegaard.
Ano, to je hlavní, má červený dres. Jeho náskok 48 sekund před Almeidou je ale v této sezoně na podnicích Grand Tour nejtěsnější. Na italském Giru ve stejné fázi závodu vedl Isaac del Toro před pozdějším vítězem Simonem Yatesem o 1:20 minuty. Na Tour de France měl Tadej Pogačar před Vingegaardem náskok dokonce 4:13 minuty.
„Celý poslední týden očekávám velký souboj o červený dres,“ je si moc dobře vědom dánský cyklista, jehož nejlepším umístěním na španělské Grand Tour je zatím druhé místo z předloňského ročníku.
Almeidovi hraje do karet čtvrteční individuální časovka měřící 27 kilometrů a vedoucí téměř po rovině. Navíc někteří experti upozorňují na to, že zatímco Vingegaardova forma stagnuje, ta Almeidova ve třetím týdnu ještě poroste. Dán ale zase může spoléhat na větší výbušnost v těžkých kopcích, kterou jeho soupeř postrádá.
S nikým dalším se v souboji o letošní výhru na Vueltě nepočítá. Třetí Tom Pidcock už ztrácí 2:38 minuty, a bude se soustředit hlavně na udržení pódia.