První výhra. A rovnou Monument! Kolem Flander má v Bettiolovi nečekaného vítěze | iSport.cz

Pochází z Itálie, jezdí za americkou stáj a včera si podmanil Belgii. Alberto Bettiol, muž, o kterém mnozí slyšeli včera poprvé. A jeho jméno se také včera poprvé objevilo v kolonce vítěz závodu. Rodák z Poggibonsi v Toskánsku má na svém kontě už celou řadu závodů, účastnil se i Tour de France, Kolem Flander jel už počtvrté. Ale teprve včera se chytil příležitosti a už ji nepustil.

„Pořád tomu nemůžu uvěřit. Na Kwaremontu jsem se cítil opravdu velmi dobře a Andreas (Klier – sportovní ředitel) mi řekl z auta, abych vyrazil, pokud se cítím fajn. Vypnul jsem mozek a prostě jsem jel naplno. Věděl jsem, že přes vrchol mám velmi dobrý náskok a z auta mi zahlásili, abych tedy pokračoval,“ vyprávěl Bettiol krátce po dojetí do cíle.

Do chvíle, než sám vyrazil dopředu, byly sice růžové dresy EF Education First vidět, ale vypadalo to, že o vítězství budou soupeřit jiní. O slovo se hlásili favorité jako Greg van Avermaet, po potížích se do čela vrátil také Mathieu van der Poel, svou roli zde hráli i muži z Deceuninck-Quick Stepu, ovšem už bez Zdeňka Štybara, a také Peter Sagan.

Ani to ale Bettiola nevystrašilo a vydal se na vlastní sólovou jízdu. „Na Paterbergu jsem se opravdu hodně vyčerpal a věděl jsem, že to bude nejdelších čtrnáct kilometrů v mém životě. A taky byly.

Ale měl jsem tam Sebastiana (Langevelda), věděl jsem, že mě bude chránit. A musím také přiznat, že Seb van Marke pro mě odvedl ohromnou práci. To, co tady předvedl, je něco šíleného,“ ocenil vítěz. „Také Matti (Breschel), Sacha (Modolo), Tom (Scully), Taylor (Phinney) a všichni, kdo se na tom podíleli, si zaslouží absolutorium. Pořád nám připomínali, že jsme silný tým a že můžeme vyhrát Flandry. Je dobře, že vidíme víc té růžové barvy,“ smál se pětadvacetiletý cyklista.

Včerejší závod ve Flandrách měl vedle vítěze ale i dalšího hrdinu. Tím byl Mathieu van der Poel, úřadující cyklokrosový mistr světa, který nyní ukazuje svůj ohromný talent také na silnici. Ve středu zvítězil v podniku Napříč Flandry, včera dojel čtvrtý. Je však otázka, jaký by byl jeho výsledek, kdyby necelých 60 kilometrů před cílem tento nizozemský zázrak při přeskakování ostrůvku uprostřed silnice nepoškodil přední kolo a následně nepřelétl přes řídítka. Chvíli seděl na zemi, držel se za pravou ruku. Poté ale znovu nasedl na opravené kolo a vyrazil vpřed. Netrvalo dlouho a soupeři v čelní skupině museli znovu čelit jeho útokům. Na vítězství už ale neměl dostatek sil. I tak byl spokojený. „Jaký skvělý závod! Čtvrté místo při mém prvním závodu Kolem Flander,“ napsal Van der Poel na sociálních sítích.

Za jednoho z hlavních favoritů byl před závodem považován také český cyklista Zdeněk Štybar. Aby ne, v této sezoně člen „Vlčí smečky“ získal vítězství ve dvou významných klasikách. Včera nechal pracovat nejprve jiné kolegy ze stáje Deceuninck-Quick Step a musel řešit i technické potíže, když kvůli defektu měnil přední kolo. Sám se pak začal pohybovat vepředu později. Zhruba dvacet kilometrů před cílem ale musel pokrývat dva úniky, což mu sebralo hodně sil a už se neudržel v čelní skupině. Tam se naopak předvedl jeho dánský kolega Kasper Asgreen, který velkou část druhého Monumentu sezony strávil v čele a ještě zvládl vybojovat druhé místo.

Jarní klasiky pokračují už tuto neděli závodem Paříž-Roubaix, kde bude obhajovat vítězství Peter Sagan.

Cyklistický jednorázový závod Kolem Flander (WorldTour) - 270 km:

1. Bettiol (It./EF Education First) 6:18:49, 2. Asgreen (Dán./Deceuninck-Quick Step) -14, 3. Kristoff (Nor./SAE Team Emirates), 4. M. Van der Poel (Niz./Corendon-Circus), 5. Politt (Něm./Kaťuša), 6. Matthews (Austr./Sunweb), 7. Naesen (Belg./AG2R La Mondiale), 8. Valverde (Šp./Movistar), 9. Benoot (Belg./Lotto Soudal), 10. Van Avermaet (Belg./CCC) všichni -17, ...36. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step) -2:20.