Jako otec! Van der Poel převálcoval hvězdy a dostal pochvalu od legendy | iSport.cz

Jeho chlapecký vzhled jako by říkal: nebojte se, já se teprve otrkávám. I ti nejzkušenější klasikáři se ale toto jaro přesvědčili, že zdání klame. Obzvlášť v případě nizozemského cyklisty Mathieu van der Poela, současného přízraku cyklokrosu, silniční cyklistiky a horských kol. Tento čtyřiadvacetiletý mladík je úkazem, který hlavně minulou neděli naprosto uchvátil celý svět.

Kontroverzní Lance Armstrong v neděli na Twitteru napsal: Dnešní Amstel Gold Race byl nejlepším závodem, jaký jsem kdy viděl. Absolutně neuvěřitelné. Gratuluji, Mathieu van der Poele!

Axel Merckx, syn legendárního Eddieho Merckxe, ke kterému nyní začínají mladého Nizozemce přirovnávat, zase zhodnotil: Letošní Amstel dal všem velkou lekci… Není konec, dokud to opravdu neskončí. Gratuluji Mathieu van der Poelovi za to, že se nikdy nevzdává.

Obdivných zpráv ovšem kolovala po sociálních sítích celá řada. A proč vlastně? Protože výkon úřadujícího cyklokrosového světového šampiona si to naprosto zasloužil. Nastoupil 43 km před cílem, v době, kdy si mnozí mysleli, že je to ještě příliš brzy. A také byl pelotonem dostižen. V tu chvíli to vypadalo, že udělal taktickou chybu a do bojů o vítězství už nezasáhne. Jenže chyba byla právě tohle si myslet.

Zatímco na posledních deseti kilometrech se zdálo, že o vítězství si to rozdají Jakob Fuglsang z Astany a Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Van der Poel si tou dobou uvědomil, že má ještě dostatek sil a může se pokusit o pěkné umístění. Ve vítězství ani on sám nevěřil, ale šlápl do pedálů a vyrazil.

Postupně posbíral několik dalších závodníků, kteří se k němu přidali, a začali se přibližovat vedoucímu duu. Vše vygradovalo na cílové rovince, kam se přiřítil jako nezastavitelná lokomotiva. Zabrzdil až v cíli, jímž s nechápavým výrazem projel jako první a kde následovala jeho už tradiční oslava. Svalil se na zem, kde chvíli zůstal ležet, vyčerpaný, ale nesmírně šťastný.

„Je to neuvěřitelné. Nechápu, jak se to vůbec mohlo stát. Nevěřil bych, že to je možné,“ prohlásil skromný hrdina. Jeho otec Adri ale věřil. Sám si prožil něco podobného v roce 1990, kdy triumfoval na stejném závodě, téměř shodným způsobem. „A on je ještě silnější,“ řekl na adresu svého syna, vnuka slavného Raymonda Poulidora. Geny se v tomto případě nezapřely.

Heroický výkon mladého Val der Poela neunikl pozornosti ani takové ikony, jakou je Chris Froome. „Nesledoval jsem ho v pelotonu, ale co předvedl v posledních kilometrech, bylo… velmi působivé. Ještě jsem s ním nezávodil, takže ho zase tak dobře neznám, ale musím říct, že má výrazný talent,“ řekla hvězda týmu Sky pro server Cyclingnews.

Van der Poelovy výkony, kdy kromě Amstel Gold Race zvítězil také na Brabantském šípu a Napříč Flandry, nezůstaly bez odezvy u manažerů velkých týmů, kteří by chtěli mít budoucí star pod svými křídly. Mají ale smůlu. „Ano, oslovily mě už některé velké týmy, ale nebudu jmenovat,“ přiznal rodák z Kapellenu v Belgii, který je ale po otci Nizozemcem. Jedním ze zatím neúspěšných zájemců byl i Patrick Lefevere, manažer stáje Daceuninck-Quick Step, za niž závodí i Zdeněk Štybar a Petr Vakoč.

„Patrick se trochu zná s naším tátou. Takže to dává smysl, že k nějakému kontaktu došlo. Ale všem jsem vzkázal totéž. Musí si počkat. Až do roku 2023 mám smlouvu,“ prohlásil rázně zaměstnanec týmu Corendon – Circus. Jde však jen o prokontinentální tým, který v případě větších závodů musí čekat na pozvání organizátorů. To je také důvod, proč pro Van der Poela skončila v neděli sezona na silnici. Na zbývající ardenské klasiky totiž tým s největší hvězdou těchto dní pozván nebyl.

To ale mladému dříči vůbec nevadí. Bude alespoň moci pokračovat ve své misi, kterou je účast na olympijských hrách v Tokiu 2020. A vybral si pro to horská kola. „Chci na olympiádu, to je to, co mě teď zajímá nejvíc. A cyklokros olympijskou disciplínou není,“ prozradil důvod nizozemský mistr v cross country.

Také v této disciplíně, kde naprosto dominuje Švýcar Nino Schurter, se Van der Poelovi daří. Z loňského mistrovství světa má bronz, v celkovém pořadí Světového poháru obsadil druhé místo. A nyní se chystá zahájit další ročník a během poměrně krátké doby tak vystřídat už třetí cyklistickou disciplínu. A po tom, co teď předváděl, snad nikdo nepochybuje, že se mu bude dařit i v ní.