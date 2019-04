Poslední jarní Monument ovládl Fuglsang z Astany. Kreuziger bojoval i přes odřeniny | iSport.cz

LUTYCH/PRAHA – Déšť, někdy i menší kroupy, občas vítr a teploty pod deset stupňů Celsia. Podmínky, které nemá rád snad žádný závodník. Nezbývá než obléct dlouhý rukáv a bundu, aby cyklisté příliš neprochladli. Roman Kreuziger to měl ještě složitější o to, že po středečním pádu měl hodně nehezky odřenou pravou lopatku. A to opravdu není příjemné, když se vám na to nalepí mokré oblečení.

I tak ale Čech, který na tomto závodě startoval už po desáté a loni obsadil osmou příčku, bojoval. Za těchto podmínek to stačilo pouze na 79. příčku, což nebyl před startem ardenských klasik (Amstel Gold Race, Valonský šíp a Lutych-Bastogne-Lutych) výsledek, který by Kreuzigera, bojujícího konečně o pořádný výsledek pro svou stáj, uspokojil. Ale teď? Za nejlepší český výsledek musí být rád.

Na tempu závodu se opět podílel Petr Vakoč, jehož tým Deceuninck-Quick Step v čele s Julianem Alaphilippem a Philippem Gilbertem měl zálusk na další vítězství, kterých letos celý tým posbíral už 26. Na paty jim v této statistice šlape Astana, která se belgickému seskupení díky výhře Jakoba Fuglsanga zase přiblížila (23).

„Na Lutych-Bastogne-Lutych nám moc nepřálo počasí. Nejdřív jsme jeli v dešti, a když přestalo pršet, tak po mokrých silnicích, a teplota bylo jen okolo pěti stupňů. Takže už tak těžký závod byl tím počasím ještě těžší,“ zhodnotil podmínky český závodník.

To šťastný vítěz Fuglsang se k počasí už nevracel. Dánský cyklista, který má z letošních Arden kompletní stupně vítězů a v neděli se dočkal při posledním letošním jarním Monumentu největšího úspěchu kariéry, v cíli zavzpomínal na poslední náročné stoupání.

„Côte de la Roche-aux-Faucons je strašně těžký kopec. Tým mě tam ale vyslal do perfektní pozice a v perfektní čas. Závodníci tam ale byli všude. Dokázali jsme si to pohlídat, sice jsme tam měli pár problémů, ale v ten pravý okamžik mě tam Gorka Izagierre přivezl a já už jsem nemohl na nic čekat,“ vracel se k momentu, kdy v těžkém kopci nastoupil a začal ujíždět dvojici Michael Woods (EF Education First) a Davide Formolo (Bora-hansgrohe). „Bral jsem to, jako bych měl cíl na vrcholu kopce. Musel jsem tam udělat tu selekci a odjet sám. Bylo tam ještě jedno kratičké stoupání. Pak jsem se otočil a viděl, že závodníci jsou pryč, že tam není ani Formolo, ani Woods. A pak už jsem koukal jenom před sebe a jel do cíle.“

Ačkoliv to už vypadalo, že cyklistu kazašské stáje nemůže nyní, na rozdíl od předchozích závodů, o výhru nic připravit, nachystal sobě i fanouškům ještě jeden krušný moment, kdy mu při sjezdu podjelo zadní kolo a on se zázrakem vyhnul pádu. „To byla trochu chyba, takový děsivý moment,“ připustil Fuglsang. A také prohlásil, že odteď už bude poslouchat svou ženu. Ta totiž před startem prohlásila, že když má třetí a druhé místo, musí už teď vyhrát. A stalo se.

Jednorázový závod Lutych-Bastogne-Lutych (WorldTour) - 256 km: 1. Fuglsang (Dán./Astana) 6:37:37, 2. Formolo (It./Bora-hansgrohe) -27, 3. Schachmann (Něm./Bora-hansgrohe), 4. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott), 5. Woods (Kna./EF Education First), 6. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ), 7. Landa (Šp./Movistar) všichni -57, 8. V. Nibali (It./Bahrajn-Merida) -1:00, 9. Teuns (Belg./Bahrajn-Merida) -1:05, 10. Poels (Niz./Sky) -1:26, ...79. KREUZIGER (Dimension Data) -13:11, 88. ČERNÝ (CCC), 94. VAKOČ (Deceuninck-Quick Step) oba -17:39.