Saganův tým truchlí. Zemřel člen juniorky (†17), řidič mu nedal přednost | iSport.cz

Havárii měl způsobit 58letý řidič, který nerespektoval dopravní předpisy a nedal Riedmannovi přednost. Ačkoliv byla cyklistovi okamžitě poskytnuta první pomoc a bleskově byl vrtulníkem převezen do nemocnice ve Würzburgu, nedokázali ho lékaři zachránit.

„Smrt cyklisty v dopravní nehodě je tak smutnou zprávou. Vyjadřuji svůj nejhlubší soucit s Janově rodině a blízkým,“ reagoval na tragickou událost Peter Sagan, trojnásobný mistr světa.

Sedminásobný majitel zeleného trikotu z Tour de France byl téměř Riedmannovým týmovým kolegou. Mladík totiž nastupoval v barvách týmu Auto Eder Bayern, jenž je výběrem U19 BORY-hansgrohe, za kterou závodí slovenský „tourminátor“.

„S velkým smutkem se musíme po sobotní tragické nehodě rozloučit s Janem Riedmannem. Upřímnou soustrast jeho rodině a přátelům. Na jeho počest budou mít naši jezdci během závodu Milán-San Remo černé stuhy,“ uvedla BORA-hansgrohe.

The death of a cyclist involved in a traffic accident is such sad news. My deepest sympathies to Jan's family and loved ones. https://t.co/harms6Jxj3