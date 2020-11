Stříbrné doly, tanky a krávy nahradí areál pro horská kola Cow trail

Centrum trailu leží v prostředí galenitových a stříbrných dolů a má bohatou historii, byť v současnosti využívají okolní louky zejména zemědělci. Obec Kletné se v jedné z posledních bitev 2. světové války v květnu roku 1945 kvůli kopcovitému okolí Oderských vrchů stala součástí obranných pásem Wehrmachtu.

„Přímo na trati Cow trailu jsou tak patrné pozůstatky po kulometných hnízdech a zákop po německém tanku,“ upozornil stavitel trati Radovan Šťastný. „Centrum areálu je zasazené do remízků, jejichž okolí je v období od jara do podzimu užívané jako pastviny pro krávy. Právě proto jsme pro areál zvolili příznačný název Cow trail.“

Český reprezentant Matěj Průdek z Ostravy novou trať vitá. „Jsem opravdu rád, že se v Kletném rozhodli udělat tenhle fajn trail a Moravskoslezský kraj má nové místo, kde mohou všichni rozvíjet své technické dovednosti na biku,“ říká Průdek. „Trať je plná technických sekcí, líbí se mi její členitost a pasáž s podjezdem a nadjezdem. Mladí bikeři a bikerky se tady určitě naučí to, co velká cyklistika vyžaduje. Navíc se trať motá na malém prostoru, takže trenér má pod dohledem většinu okruhu a může jezdcům radit, co dělat lépe. V mírně stoupavé a dlouhé cílové rovince to bude závodníky pěkně bolet a může se tady ještě přesýpat pořadí.“

Stavba areálu byla zahájena v únoru roku 2020. Celý rok bude pro cyklisty připravena udržovaná dvoukilometrová trať s technickými pasážemi. Díky rozmanitosti terénu si v lesních kamenných sekcích a klopených zatáčkách na své přijdou techničtí jezdci, ti siloví ocení intenzivní stoupání po kletenských loukách.

„Pro Moravskoslezský kraj je každý podobný areál vítaným osvěžením,“ ocenil Jan Krkoška, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch. „Rozvoj cykloturistiky má velký potenciál. Stále více amatérských i rekreačních sportovců vyráží do přírody a vyhledává zajímavé nové terény, kterých je u nás v kraji nepřeberné množství. Přitom právě Oderské vrchy jsou tak trochu opomíjenou oblastí.“

Pro pořádání cyklistických závodů se stávající okruh rozroste na celkovou délku 4 kilometry s převýšením 135 metrů, tak aby splnil potřebné parametry. Práce v právě otevřeném sportovním areálu tudíž nadále pokračují. Již na jaře příštího roku totiž musí být trať připravená na první závodní klání, které se uskuteční na kratším i delším okruhu pod názvem MTB XC Kletné.

„Je tady vše, co na velkých světových tratích má být,“ ocenila Jana Czeczinkarová, česká reprezentantka a mistryně republiky v MTB maratonu 2020. „Jak pro trénink techniky, tak i výbušnosti. Těším se na to, až Cow trail pozná opravdu ostrou zkoušku při prvních závodech. Nechci při tom chybět.“