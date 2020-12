Konec kariéry? Ne! Rychlík Cavendish bude v týmu se Štybarem

V minulých dnech pětatřicetiletý mistr světa z roku 2011 naznačil možný konec kariéry, nedlouho poté své prohlášení zmírnil a nyní pokračování zpečetil. V předchozím angažmá v Deceuninck-Quick Step vybojoval 44 vítězství, v týmu by se měl znovu sejít i s českým reprezentantem Zdeňkem Štybarem, který v něm působí už od roku 2011.

„Těžko se mi popisuje, jak moc jsem rád, že se připojím k Deceuninck-Quick Step. Je to, jako kdybych se vracel domů. Je tu parta neuvěřitelných jezdců a těším se na obnovení spolupráce s realizačním týmem, z něhož většina tu byla už při mém prvním angažmá. Bylo to jedno z mých nejúspěšnějších období a jsem na tu éru náležitě hrdý,“ uvedl Cavendish na webu nového zaměstnavatele.

Rodák z ostrova Man Cavendish patří k nejlepším spurtérům v historii cyklistiky. V kariéře slavil na 150 vítězství. Ve sbírce má 30 etapových prvenství na Tour de France, 15 na Giru d'Italia a tři na Vueltě. Úspěchy sbíral také na dráze, kde se stal třikrát mistrem světa v madisonu.

World Champion

Milano-Sanremo

48 Grand Tour stages

Points jersey in all three Grand Tours



We could go on forever with his palmares, but we’ll stick to the main news.



For 2021, @MarkCavendish is back in the pack!



