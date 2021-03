Drsňák Roglič: dva pády, sedřený bok i vykloubené rameno, stejně nevzdal

Odřeniny a vykloubené rameno - i přes to Primož Roglič dojel do cíle • Profimedia.cz

Před závodem dával televizím rozhovor, ve kterém Primož Roglič upozorňoval, že závod ještě vyhraný nemá. Jeho náskok na Maxe Schachmanna byl 52 sekund. „V závodu se může stát cokoliv,“ prohlásil Slovinec, který moc dobře ví, o čem mluví. Loni přišel v závěrečném měření sil s krajanem Tadejem Pogačarem o vítězství na Tour de France. A v neděli jako by si to znovu přivolal.

Už po dvaceti kilometrech se lídr týmu Jumbo-Visma ocitl společně s Davidem Gauduem (Groupama-FDJ) na zemi. Odnesl si z toho hodně ošklivý silniční lišej na levém boku. A nebylo to vše. „Udělal jsem několik chyb. Při prvním pádu jsem si navíc vykloubil levé rameno,“ doplnil výčet svých zranění Roglič.

Po tomto pádu se ještě s pomocí týmových kolegů dotáhl do hlavního pole. „Po první havárii, kde spadl docela tvrdě, jsme ho dostali zpět do čela a pokusili jsme se převzít kontrolu nad závodem,“ popisoval jeho týmový kolega Steven Kruijswijk.

Jenže to ještě nebyl vší smůle konec. Dvacet pět kilometrů před cílem, ve stejném klesání na okruhu jako poprvé, spadl mimo záběry kamer znovu. „Jak to říct? Nebyla to etapa podle našich představ. Při druhém pádu jsem si pochroumal rameno znovu…“ odmlčel se při líčení svých lapálií. V tu chvíli do toho týmy Astana-Premier Tech a Bora-hansgrohe pořádně šláply.

Ačkoliv se Roglič, který měl kraťasy potrhané už i na pravé straně, snažil i za pomoci cyklistů z jiných týmů skupinu před sebou dostihnout, na větru se mu to už nepodařilo. Navíc šest kilometrů před cílovou páskou měl namále znovu, když s Timem Declercqem z celku Daceuninck-Quick Step riskovali ve sjezdu a málem nevybrali zatáčku. Tentokrát však Roglič nebezpečnou situaci ustál.

„Dal jsem do toho všechno, ale bohužel kluky vepředu jsem dostihnout nedokázal. Je to trochu škoda, ale jdeme na další závody. Měl jsem smůlu, ale kvůli tomu se zeměkoule točit nepřestane,“ prohlásil jako obvykle. „Je to pro něj pěkně na hov… Opravdu se snažil, my všichni, aby žlutý dres udržel,“ byl ve svém hodnocení trochu víc od rány Kruijswijk. Nepovedlo se.