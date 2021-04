Expres Cavendish je zpět! Místo konce kariéry přidává další výhry

Tenhle chlapík by o příkořích během své kariéry mohl vyprávět hodně dlouho. Loni v říjnu po závodu Gent - Wevelgem v slzách Mark Cavendish (35) prohlašoval, že se jednalo pravděpodobně o poslední závod jeho kariéry. A ten pro něj v týmových barvách Bahrain-McLaren nedopadl vůbec dobře, skončil v něm až 74. Loni také končila jeho smlouva v bahrajnském týmu. Co teď? On sám končit ještě nechtěl. Jenže sprinter s obtížemi, které v posledních letech Cavendish měl, včetně potvrzení viru Epsteina-Barrové způsobující infekční mononukleózu, navíc čekající už několik let na další vítězství… To není vizitka, se kterou by měl závodník otevřené dveře do týmů nejvyšší kategorie.