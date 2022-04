Příprava na Tour? Sagan se necítí dobře. Tlak bude i kvůli platu

Jde o tým s bohatým sponzorem provozujícím čerpací stanice. Stáj TotalEnergies je sice momentálně druhodivizním uskupením (kategorie ProTour), ale má řadu let ambice dostat se do nejvyššího patra cyklistiky. A také, jakožto francouzská sestava, chce být vidět především na Tour de France, kam pravidelně dostává pozvánky. I to byl jeden z důvodů, proč se jeho vedení rozhodlo pro finančně dost náročný krok - angažmá Petera Sagana, majitele sedmi zelených trikotů pro vítěze bodovací soutěže na Staré dámě.

Jenže Saganovi se teď nedaří a v poslední době musel také vynechat významné klasiky jako třeba Kolem Flander, kde v roce 2016 zvítězil. Také do nedělního Pekla severu (Paříž - Roubaix), kde triumfoval v roce 2018, nakonec nenastoupil. Naposledy tak závodil 6. dubna, kdy ale ve druhé etapě menšího čtyřdenního podniku ve Francii sesedl z kola a závod nedokončil.

„Necítím se dobře, často jsem unavený a musím zjistit proč,“ řekl Sagan listu Gazzetta dello Sport.

Jeho mluvčí Gabriele Ubaldi šel ve vysvětlování ještě trochu dál. „Nohy Petera bolí mnohem víc než normálně a je pro něj velmi těžké vynaložit velké úsilí. Občas se mu točí hlava a bývá opravdu unavený.“

Sagan proto ve Francii absolvoval další testy, jejichž výsledky známy nejsou. Stejně jako včera nebylo jasné, kdy začne hvězdný Slovák znovu závodit nebo alespoň naplno trénovat. Čas ale může hrát značnou roli v jeho přípravě na Tour de France. Navíc vítěz tří etap na Staré Dámě Ján Svorada zmínil také další důležitý faktor.

„Dokážu pochopit i to, že těžko hledá motivaci. Jedna věc jsou možné zdravotní problémy, do kterých nevidím, druhá je, že v kariéře toho dosáhl tolik, že těžko hledat další motivaci, proč ještě závodit,“ prohlašuje.

Sám moc dobře zná situaci, kdy cyklista z různých příčin zvažuje, zda mu ještě stojí za to se dál trápit. „Je u něj určitě důležité srovnat si to v hlavě, co vlastně mu cyklistika ještě může dát, a nějak se tomu postavit,“ radí Svorada.

Vzhledem k platu 5,5 milionu eur (víc než 134 milionů korun) na Sagana ale bude vyvíjen tlak i ze strany zaměstnavatele. „Nepatří k levným závodníkům, a když sponzor vynaloží peníze, chce za to vidět výsledky. Část sezony, kde by nějaký náznak toho měl být znát, už uplynula, a zatím není vidět nic,“ podotýká vítěz sprintu na Champs-Élysées.

Podle někdejšího vynikajícího sprintera může být dostačující začít s tréninkem po skončení jarních klasik. „Čas zatím je. Ovšem pokud bude v tomhle stavu pokračovat ještě další měsíc, měsíc a půl a nebude pořád vědět co, tak už to začne být složitější. A je otázka, jestli se mu ještě podaří dostat na takovou úroveň, jakou by si všichni od něj přáli vidět,“ říká Svorada.

Zároveň už slovenskému Tourminátorovi, s ohledem na současnou konkurenci, příliš nevěří, co se týče zisku osmého zeleného dresu. „Ale myslím, že ještě neřekl poslední slovo, že se z tohoto stavu dostane a bude bojovat o prvenství. Stále nějaký závod vyhrát může, ovšem nebude to taková dominance jako v prvních letech.“