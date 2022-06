Nezdolný Froome chce zpět staré já. Český šéf: Taková čísla neměl nikdy

Popáté vyhrát Tour de France a vyrovnat se legendám. To byl sen a cíl Chrise Frooma ještě před třemi lety. Jenže pak přišla šílená nehoda na Critériu du Dauphiné, po které bojoval o to, aby vůbec mohl ještě chodit . Teď zase závodí a před další účastí na tomto osudném podniku ukazuje, že se jen tak odepsat nedá. „Froome má teď taková tréninková čísla, jaká neměl nikdy. Nedělám si srandu,“ prozradil jeden z jeho sportovních ředitelů René Andrle.

Je mu už 37 let. Za sebou má velmi vážné zranění, které ohrožovalo nejen jeho cyklistickou kariéru, ale také normální život. Mnozí už by to dávno vzdali. Ale Chris Froome, který je celý život zvyklý překonávat překážky, rozhodně ne.

Poté, co se zhruba tři měsíce po těžké nehodě vrátil na kolo, stanovil si jasný cíl. Znovu jet Tour de France. V týmu Ineos Grenadiers, dříve Sky, už mu ale důvěru nedali, a tak odešel do celku Israel-PremierTech. Zde si svůj cíl splnil. Loni na Staré dámě startoval. Jenže byl jen pouhým stínem čtyřnásobného vítěze nejslavnějšího závodu planety. Vidět ho v horských etapách v grupetu společně se sprinterem Marke Cavendishem a dalšími nebylo příjemné ani pro fanoušky, ani pro něj samotného.

Vzhledem k tomu, že je spolu s Petrem Saganem druhým nejlépe placeným cyklistou planety (údajně 5,5 mil. eur ročně), jeho výsledky rozhodně nemohly nikoho uspokojovat. Vždyť například na loňské Tour bylo jeho nejlepším etapovým výsledkem 72. místo. A ani v menších závodech, kde nebyla konkurence tak velká, to nebylo lepší.

Start do letošní sezony také nenapovídal, že by mělo dojít k návratu krále. Například v dubnu na menším etapovém klání Kolem Alp v etapě, která nebyla pro vrchaře jeho dřívějšího ražení ničím složitým, dokonce nestihl časový limit.

Ovšem teď to vypadá, že se vše zlomilo a mohli bychom zase vídat Chrise Frooma v popředí pelotonu i v těžších horských zkouškách.

„Má teď taková čísla, jaká neměl nikdy. Nedělám si srandu. Třikrát v životě dosáhl čísel, jakých dosahuje teď, takže je úplně v topu,“ prozradil během povídání při italském Giru deníkům Sport a MF Dnes český sportovní ředitel izraelské sestavy René Andrle.

Chris Froome v této sezoně Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes (31. 5.) 11. místo Kolem Romandie (26. 4.-1. 5.) 65. celkově Kolem Alp (18.-22. 4.) nedokončil Mezinárodní týden Coppiho a Bartaliho (22.-26. 3.) 86. celkově

Zároveň ale podotkl, že tréninková čísla a výkony v samotném závodě mohou být dvě zcela odlišné věci. „Měl těžké zranění a já nevím, jak na tom teď bude v závodě. Stejně tak třeba nevím, jak to může mít Zdeněk Štybar. Párkrát spadne, má doma rodinu, taky do toho asi nejde jako před tím, když tam vlítl a řekl: Mně je to jedno, tady si vymlátím všechny zuby. A Froome to může mít stejně, nebo taky nemusí,“ vysvětloval Andrle.

Svou tréninkovou výkonnost potvrdil tento týden i v závodě. V náročné horské klasice Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes, jejíž celkové převýšení bylo 4 739 metrů, si dojel pro 11. místo, necelé čtyři minuty za vítězným týmovým kolegou Jakobem Fuglsangem. V tomto případě jde o jeho nejlepší výsledek od osudné nehody v roce 2019.

„Sám jsem během pár posledních měsíců viděl ohromný progres. Právě jsem se vrátil z tréninkového kempu a nohy jsou na tom dobře. Teď mě čeká Critérium du Dauphiné. Když to vezmu ze svého pohledu, snažím se postupně vrátit ke svému starému já. Ještě tam nejsem, ale jsem zase o krok blíž,“ prohlásil po tomto závodě britský jezdec.

Sám si moc dobře uvědomuje, že k tomu, aby se mohl důstojně vrátit na Tour de France, je potřeba mnoho věcí. Vedle tvrdého tréninku, který pro něj rozhodně problémem není, jde třeba i o hubnutí. Na začátku sezony u jeho dat uváděl tým údaj 68 kg. A to je celkem dost. Slovinci Tadej Pogačar a Primož Roglič sice mají jen o pár kilo méně, ale třeba nedávný vítěz Giro d´Italia Jai Hindley má pouhých 60 kg. Všichni cyklisté ale počítají s tím, že před vrcholem sezony půjde jejich váha dolů.

Zda se Froome na letošní Tour de France, když ho tam tým pošle, ukáže v lepším světle, napoví už Critérium du Dauphiné, které startuje ve Francii v neděli, a z českých cyklistů se zde můžete těšit na Jana Hirta, jemuž by mohla vydržet ještě forma z úspěšného Gira. Druhým českým cyklistou bude Josef Černý.