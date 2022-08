Legendární Švýcar Schurter má 10. zlato z MS, Cink uzavřel elitní desítku

Český biker Ondřej Cink obsadil na mistrovství světa v cross country ve francouzském Les Gets desáté místo. Světovým šampionem se stal již podesáté Švýcar Nino Schurter. Mezi ženami slavila počtvrté titul domácí Pauline Ferrandová-Prévotová. Nejlepší Češkou byla na 20. místě Jitka Čábelická.

Cink se na hraně první desítky pohyboval v průběhu celého závodu. Na vítězného Schurtera ztratil necelé tři minuty, za bronzem zaostal o dvě minuty a 22 sekund. Fenomenální Švýcar hned od startu kontroloval dění v čele, a to i přes menší pád během třetího okruhu, po němž se ihned zvedl ze země a pokračoval dál. V závěrečném sedmém kole se odpoutal od Valera a obhájil s přehledem titul z italského Val di Sole. Stříbro získal Španěl David Valero, bronz Ital Luca Braidot.

Šestatřicetiletý Schurter, bývalý velký soupeř Jaroslava Kulhavého, má na kontě z individuálních závodů MS vedle deseti zlatých i dvě stříbrné medaile a je nejúspěšnějším bikerem v cross country. Za posledních osm šampionátů získal titul jen jednou někdo jiný než současný lídr seriálu závodů Světového poháru. Z Francie si Schurter odveze i další zlato díky triumfu Švýcarů ve středeční štafetě.

Valero i Braidot jsou v cross country na MS mezi medailisty poprvé. Smolný závod prožil olympijský šampion Brit Thomas Pidcock, jenž si v minulém týdnu vyjel titul mistra Evropy a byl považován za hlavního favorita. Startoval ze zadních pozic, ale dokázal se prodrat až do čelní skupinky. V šestém okruhu spadl, musel měnit zadní kolo a dojel nakonec minutu po Braidotovi čtvrtý.

Další Češi skončili hluboko v poli poražených. Na 56. místě byl Lukáš Kobes, o tři příčky za ním dojel zkušený Jan Škarnitzl, na 73. místě pak Marek Rauchfuss.

Ferrandová-Prévotová navázala na páteční triumf v short tracku. Soupeřkám odjela hned na začátku a už před sebe žádnou nepustila. Již po prvním z šesti okruhů měla k dobru 22 sekund a svůj náskok nadále navyšovala.

Třicetiletá Francouzka vyrovnala rekord Norky Gunn-Rity Dahleové-Flesjaaové, jež vyhrála MS čtyřikrát v letech 2002 a 2004 až 2006. Ferrandová-Prévotová slavila již v letech 2015, 2019 a 2020. Vedle toho má bronz z roku 2017.

„Tohle byl můj cíl v téhle sezoně, která byla dosud docela komplikovaná. Ukázala jsem ale, že v den D bych vepředu mohla být,“ uvedla v rozhovoru pro kanál L'Equipe Ferrandová-Prévotová. Mezi jejíž největší úspěchy patří také titul mistryně světa ze silničního závodu (2014) a v cyklokrosu, který vybojovala v roce 2015 v Táboře. Druhá dojela Švýcarka Jolanda Neffová, třetí Američanka Haley Battenová.

Úřadující olympijská šampionka a mistryně světa z roku 2017 Neffová se krátce po startu pohybovala v čele pronásledovatelek Ferrandové-Prévotové. Pak se sice propadla až na šesté místo, ale následně začala výrazně zrychlovat, dvakrát zajela dokonce nejrychlejší kolo a do medailové sbírky z MS přidala druhé stříbro.

Neffová dojela se ztrátou minuty a 35 sekund, Battenová zaostala o dalších 38 sekund. Obhájkyně prvenství Britka Evie Richardsová obsadila 11. místo.

Dvacátá Čábelická ztratila na vítězku téměř devět minut. Tereza Tvarůžková skončila na 37. příčce, Karla Štěpánová byla 62. Jana Czeczinkarová kvůli zdravotním potížím do závodu nenastoupila.

V závodech kategorií do 23 let zvítězili Ital Simone Avondetto a Francouzka Line Burquierová. Adéla Holubová byla jedenáctá.

Mistrovství světa na horských kolech v Les Gets (Francie) - cross country:

Muži elite (24,01 km): 1. Schurter (Švýc.) 1:21:13, 2. Valero (Šp.) -9, 3. Braidot (It.) -29, 4. Pidcock (Brit.) -1:29, 5. Guerrini (Švýc.) -1:40, 6. Sarrou (Fr.) -2:04, 7. Hatherly (JAR) -2:11, 8. Koretzky (Fr.) -2:37, 9. Colombo (Švýc.) -2:49, 10. Cink -2:51, ...56. Kobes -9:27, 59. Škarnitzl -9:39, 73. Rauchfuss (všichni ČR) -1 kolo.

Ženy elite (20,58 km): 1. Ferrandová-Prévotová (Fr.) 1:22:08, 2. Neffová (Švýc.) -1:35, 3. Battenová (USA) -2:13, 4. Lecomteová (Fr.) -3:27, 5. Kellerová (Švýc.) -3:46, 6. Terpstraová (Niz.) -4:09, ...20. Čábelická -8:55, 37. Tvarůžková -1 kolo, 62. Štěpánová (všechny ČR) -3 kola.

Muži do 23 let (20,58 km): 1. Avondetto (It.) 1:10:35, 2. Azzaro (Fr.) -28, 3. Schätti (Švýc.) -57, ...25. Zatloukal -4:28, 36. Konečný -6:16, 49. Sáska (všichni ČR) -7:34.

Ženy do 23 let (17,15 km): 1. Burquierová (Fr.) 1:11:09, 2. Pieterseová (Niz.) -43, 3. Pedersenová (Dán.) -59, ...11. Holubová -4:26, 29. Novotná -9:35, 47. Šafářová, 51. Bedrníková (všechny ČR) obě -1 kolo.