Francouzi musí vysvětlovat. Muže na MS poslali 1. třídou, ženy ekonomickou

V době, kdy se ve všech sférách řeší rovnoprávnost, je to při nejmenším klopýtnutí a faux pas. Francouzská reprezentace zaplatila na mistrovství světa do Austrálie mužům v čele s obhájcem titulu Julianem Alaphilippem letenky v první třídě. Jenže ženy se musely spokojit jen s levnější ekonomickou. Týmový šéf to obhajuje většími šancemi mužů na úspěch.