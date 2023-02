Štybar před klasikami: Po dalším covidu nevím, co čekat. Co řekl k Saganovi?

Je to období, které v cyklistické sezoně Zdeněk Štybar miluje. Zároveň mu však, od doby, kdy je v Evropě covid, často přináší zklamání a mnohdy už i naštvání. Jako třeba teď. Těšil se na start jarních jednorázovek, kostkovou klasiku Omloop Het Nieuwsblad. Jenže na vysokohorském kempu po návratu z etapového klání v Saúdské Arábii mu nebylo dobře a následně měl pozitivní test na covid. „Měl jsem nějaké plány a teď mi ten domeček z karet trošku popadal deset dní před závody. Fakt mě to štve,“ řekl Štybar v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. V sobotu ale chce být na startu připraven, co nejlépe to půjde.

Čeká nás takzvaný Opening Weekend. Co pro klasikáře znamená dvojice závodů Omloop Het Nieuwsblad a Kuurne - Brusel - Kuurne?

„Omloop vždycky hodnotím mnohem výš. Přesně tak se tomu říká - Opening Weekend a je to tak, že už začne jaro, je to pro spoustu lidí první vrchol. Všichni jsou z toho nervózní, je to zkouška materiálu, lidí, týmů, kdo jak na tom je, protože doteď se všichni nějakým způsobem připravovali, buďto závody, tréninkem, vysokohorským soustředěním. Teď je to první velká zkouška, proto i závod sám je hodně nervózní. Okruh je celkem dost pozměněný oproti tomu, co bývalo kdysi, finále je jako se dřív jezdilo Kolem Flander.“

Jak ho vnímáte vy?

„Pro mě osobně je to jedna z nejhezčích klasik, co se týče trasy závodu. Finále je hodně členité, závod se může různě vyvíjet. Je to taková vylučovačka, to mi vždycky sedí. Proto ho mám hrozně rád, a když jsem ho vyhrál 2019, tak jsem si toho vážil víc, než když jsem tu samou sezonu ovládl E3 Classic.“

Jaké máte vzpomínky na výhru z roku 2019?

„Byl to první závod, zase důležitý. Vždycky je to potvrzení dobré zimy, jak se člověk připravil. Já jsem týden před tím vyhrál i etapu na Kolem Algarve, tam jsem už věděl, že mám formu, že to jde správným směrem. Ale Omloop je vždycky prověrka a pak už se jde rovnou na Strade Bianche a dál už to frčí.“

Jak se před tímto víkendem cítíte?

„Vůbec nevím. Co jsem jel poslední tréninky, tak to bylo až překvapivě v pohodě. To jsem nečekal, že potom, co jsem byl tři dny v posteli a pět dní bez kola, ještě pojedu nějaké normální tréninky. Minulou sobotu, když jsem byl poprvé negativní, jsme rovnou řekli, že tento víkend nepojedu, že zůstanu na Mallorce až do Strade Bianche. Ale nějak záhadně se mi nejezdilo špatně, tak jsme se rozhodli, že to pojedu. V týmu jsou nějací kluci zranění nebo nemocní, takže ne že bych to musel jet, ale chyběli jim závodníci. Ale je to pro mě velká neznámá, jedu bez stresu, budu se snažit navigovat mladé kluky, které v týmu máme.“

Při povídání s vámi na konci minulého roku to vypadalo, že v novém týmu byste mohl být lídrem na jarní klasiky. To se tedy alespoň u tohoto víkendu mění, že?

„Bohužel. Jsem z toho dost zklamaný, protože jsem se na Omloop hodně těšil. Od mistrovství světa v Sydney jsem si začal dávat dohromady všechny plány a protahoval si sezonu cyklokrosy, pak jsem absolvoval soustředění, všechno ostatní. A teď mi ten domeček z karet trošku popadal deset dní před závody. Z toho jsem byl hodně zklamaný. Teď to musím zase všechno přeházet, i v hlavě trošku.“

Je to na psychiku těžké?

„Nemám to tak, že bych si řekl: No tak nedá se nic dělat. Fakt mě to štve. Ale na druhou stranu do závodu půjdu s tím, že musím pomoct klukům, poradit jim při něm. Máme tam dobré nadějné kluky. Felix Engelhardt byl loni mistrem Evropy do 23 let. Pak je tam Alexandre Balmer, Švýcar, který se dřív věnoval bikům. Lukas Pöstelberger, ale ten byl taky nemocný. Luke Durbridge byl na tom soustředění, kde mi zjistili covid, a vypadal tam dobře. Takže moje úloha bude samozřejmě pokusit se o nějaký dobrý výsledek, ale fakt nevím, co od toho čekat. Druhá pak bude, abych pomohl klukům, trošku je navigoval.“

Jste v týmu domluvení i tak, že pojedete v sobotu, a když byste se necítil úplně nejlépe, tak raději nedělní závod vynecháte?

„Je to jedna z variant, ale zatím to beru tak, že pojedu oba závody. Protože vím, že je potřebuju i kvůli dalším jako Strade Bianche, Tirreno - Adriatico. Ono pro návrat do Belgie rozhodlo i to, že na víkend dávali na Mallorce špatnou předpověď, a tady v Belgii má být líp, sucho, zima. Momentálně tyhle tréninky potřebuju, takže i z toho důvodu přišla změna rozhodnutí, že pojedu.“

V této sezoně jste jel zatím menší etapový závod Kolem Saúdské Arábie. Jaké to tam bylo?

„Celkem dobré. Jelo se to v Al Ule, což je náš druhý hlavní sponzor, takže to pro nás bylo hodně důležité. A myslím, že se nám to povedlo, vyhráli jsme první etapu, v druhé byl Dylan (Groenewegen, týmový sprinter) až po foto finiši druhý a v poslední etapě byl čtvrtý, já jsem tam zkoušel únik, i Felix Engelhardt byl v jedné z etap v úniku. Takže myslím, že se nám to vydařilo, tým byl spokojený, sponzoři taky.“

Na sociálních sítích jste měli příspěvky i z mimozávodních aktivit. O co šlo?

„Po závodech jsme tam ještě zůstávali na dva dny. Jezdili jsme tam s místními a národním týmem Saúdské Arábie. Taky jsme tam viděli spoustu věcí a završili to výletem helikoptérou přes Al Ulu, takže to bylo super, měl jsem ty dva dny trochu jako dovolenou.“

Jak se vám jelo v novém týmu?

„I to bylo fajn. Ani mi moc nepřijde, že bych přestoupil, což je strašně zvláštní. Úplně to nepobírám, nevím proč, ale cítím se tam fakt dobře, s klukama jsme si celkem sedli. V Saúdské Arábii to bylo fajn, bylo to bez stresu. Nebo teda měli jsme ho na začátku, protože jsme chtěli vyhrát etapu, a když se nám to povedlo, tak jsme si s tím i tak trochu hráli ve stylu: zkusíme rozjet terezín, zkusíme tamto. Řekněme, že jsme se snažili dát dohromady partu a závodit, brát to jako dobrý trénink, dobré rozjetí do sezony. A to myslím, že se nám všechno povedlo.“

V Quick-Stepu jste dřív fungoval jako součást rozjížděcího vlaku pro sprintera. Bude to tak i teď v Jayco AlUla, když pojedete závody s Groenewegenem?

„Zatím to tak vypadá, i Tirreno pojedu s ním, zdá se, že by mě do jeho vláčku chtěli dávat víc a víc. Takže se uvidí, jak to bude. Myslím, že v Saúdské to docela fungovalo, ale tam to bylo něco jiného, než pak bude na jednorázových nebo Tirrenu, Kolem Švýcarska, Tour de France a tyhle závody. To je pak něco jiného. Ale myslím, že start jsme měli dobrý, povedlo se nám to, sedl jsem si s Dylanem, Lukou Mezgecem, takže za mě dobrý. V tuhle chvíli jsem spokojený já i tým.“

Od příštího týdne vás čeká italský program: Strade Bianche, Tirreno - Adriatico, Milán - San Remo. Bude to vaše hlavní příprava na stěžejní belgické klasiky a Paříž - Roubaix?

„Ano, je to tak vždycky, že Tirreno nebo Paříž - Nice (další týdenní etapový závod, který se jede ve stejnou dobu) jsou tím posledním týdnem přípravy a podle toho, v jaké pohodě je člověk zakončí, se už odvíjí zbytek jara. Protože pak už se nedá nic dotrénovat, nic zachránit. Když jsme vloni všichni popadali nemocemi v průběhu Tirrena a Paříž - Nice, tak pak podle toho vypadaly i klasiky. Takže tyhle etapáky jsou vždy hodně důležité.“

Jaro máte hodně našlapané…

„To nikdy nebylo jinak, ono tam ani není nikde co vymýšlet. Je možné, že tím, že jsem teď neměl ideálních deset dní, by se to mohlo trochu pozměnit. Uvidíme v těch dalších týdnech po Tirrenu, jak na tom budu, jak se mi bude jezdit, jaká bude forma, a třeba bychom ještě závodní program mohli upravit. Ale myslím, že na to nebude ani moc prostoru.“

Víkendový program má teď v plánu také Peter Sagan. Co říkáte na jeho rozhodnutí po této sezoně více méně skončit se silniční cyklistikou a vrátit se ke kořenům na horská kola a třeba tam zkusit i olympijské hry?

„Myslím, že zase tak velké překvapení to nebylo. Je pravda, že jsem nečekal, že to řekne v Argentině, myslel jsem, že si to nechá až tady na Evropu, ale oznámil to takhle brzo. Samozřejmě lidi to musí respektovat, já to taky respektuju, protože Peter udělal pro cyklistiku strašně moc. Myslím, že je škoda, že širší publikum se o něm nevyjadřovalo moc dobře, někteří říkali, že už dávno měl skončit, že už nevyhrává závody a tak dále. On pořád podával dobré výkony, jenže konkurence je větší. Ale roky, které měl v top formě, když vyhrával třeba patnáct závodů za rok a v dalších třiceti byl druhý, to měl neuvěřitelné výsledky. Jenže lidi tohle často zapomenou a neuvědomují si, jakou kariéru měl.“