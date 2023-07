Vingegaard, nevýřečný král Tour: Ustál jsem ten tlak. Teď pojede i Vueltu

Nejlepší tým + nejlepší domestik + nejsilnější jezdec na celkové pořadí = výhra na Tour de France. To platí už druhý rok v řadě. Konkrétně: Jumbo-Visma + Wout van Aert (2022)/Sepp Kuss (2023) + Jonas Vingegaard = žlutý dres. Letos ho Dán získal před Tadejem Pogačarem nakonec o 7:29 minuty. „Jsem rád, že jsem ustál ten tlak,“ pochvaloval si Vingegaard. A co dál?

Vyrazili od velodromu, který bude příští rok hostit olympijské hry. A tradičně zamířili na Elysejská pole, kde ovšem za rok vítěz Tour de France svůj žlutý trikot neoslaví. Právě kvůli Hrám to bude v Nice.

Nad tím však nikdo v pelotonu rozhodně nepřemýšlel. V neděli šlo o to užít si poslední etapu tohoto pozoruhodného ročníku podle tradičného scénáře. Z první řady vyrazili Jonas Vingegaard podruhé v řadě ve žlutém jako celkový vítěz. V bílém Tadej Pogačar počtvrté a naposledy jako vládce soutěže do 25 let. Puntíky oblékl definitivně až v sobotní etapě Giulio Ciccone, zatímco zelený dres už dlouho pevně držel Jasper Philipsen, kterého ale ještě čekala v závěru etapy těžká práce.

Ještě předtím si ale mohl vítěz tradičně se svým týmem připít šampaňským, které měli v černých skleničkách. A symbolicky při tom nechyběl ani Wout van Aert, který po 17. etapě odjel domů za těhotnou manželkou a už v pátek se pochlubil novým přírůstkem do rodiny, synem Jeromem. Van Aertovo číslo 6 držel při přípitku a focení týmu jeden z jeho kolegů.

Vždyť bylo co slavit. Jubo-Visma zjevně zabralo místo, které dlouhá léta okupoval britský kolos Sky/Ineos Grenadiers. Kromě toho, že má ve svých řadách super silného závodníka, což Vingegaard letos předvedl hlavně v časovce, ale také svou konzistentností v horách, máme tady momentálně nejlepší tým. Ten vyzdvihl před startem závěrečné etapy také muž ve žlutém dresu a teď už i na žlutém kole.

„Nejlepší moment Tour de France? To, jak jezdíme jako tým. Každý den jsme měli plán a každý den jsme ho splnili,“ prohlásil Vingegaard v rozhovoru pro Eurosport.

Velkou radost měl už dvojnásobný vítěz Staré dámy také z toho, že se dokázal vypořádat s tlakem, který na něj byl, jakožto na obhájce, naložen. A také vyvrátil, že by loni, kdy po výhře na Tour do konce sezony prakticky nezávodil, trpěl něčím jako je syndrom vyhoření.

„To rozhodně ne. Jen jsem si chtěl odpočinout a užít klid s rodinou,“ řekl Dán při sobotní tiskové konferenci pro vítěze. Ta obvykle trvá 20 až 30 minut, ale nevýřečný Vingegaard ji zvládl podle časomíry webu Cycling News za 11 minut.

Během nich svedl vylíčit, v čem se změnil oproti předchozímu vítězství. „Loni jsem měl na jaře hodně zranění a nemocí, zatímco letos jsem byl zdravý. Navíc jsem byl víc sebevědomý a uvolněný v každé závodní situaci, což je asi největší rozdíl. Tým znal mé silné stránky a společně jsme z nich dokázali vytěžit maximum,“ vysvětlil šestadvacetiletý cyklista.

Při otázce na rivalitu s Pogačarem se pousmál. „Užívám si ji. Bojovali jsme až do Paříže každý den. Myslím, že je to dobré pro mě, Tadeje i cyklistiku, ženeme se dopředu a jsem rád, že jsem teď úspěšnější.“

Jumbo-Visma tak slaví po Rogličově triumfu na Giru d´Italia další výhru na Grand Tour. A navíc oba mají v plánu jet i letošní španělskou Vueltu. „Už loni jsme udělali toto rozhodnutí. Chtěl jsem na ni nastoupit, těším se na to. Teď si to chci ještě užít tady na Tour de France, ale za týden už se začnu koncentrovat na Vueltu,“ řekl před startem 21. etapy Vingegaard. Se startem na španělské Grand Tour už má zkušenost z roku 2020, kdy šlo o jeho první třítýdenní etapový podnik.

Teď by se na ní měl potkat s Remcem Evenepoelem, jenž po odstoupení z Gira přehodnotil plány a bude obhajovat loňské vítězství. Půjde tak o první zajímavé porovnání sil dvou ze tří budoucích uchazečů o žlutý trikot na Tour de France.

Sestava Jumbo-Visma na TdF 2023

1. Jonas Vingegaard (Dán.)

2. Tiesj Benoot (Belg.)

3. Wilco Kelderman (Niz.)

4. Sepp Kuss (USA)

5. Christophe Laporte (Fr.)

6. Wout van Aert (Belg.) - nenastoupil do 18. etapy

7. Dylan van Baarle (Niz.)

8. Nathan van Hooydonck (Belg.)