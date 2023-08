Shodil mě z kola. Šampion obviněn, že kvůli medaili naschvál způsobil havárii

Čtvrteční závod v short tracku na MS v cyklistice má nešťastnou dohru. Olympijský vítěz Tom Pidcock byl obviněný soupeřem Lucou Schwarzbauerem, že do něj naschvál agresivně najel. Kvůli tomu prý německý závodník spadl z kola a Pidcock se tak mohl radovat z bronzu. „Je to nejagresivnější jezdec, kterého znám. Nikdo jiný takhle nejezdí,“ stěžoval si Němec, kterému medaile utekla mezi prsty.

Závod v bikerském short tracku ovládl těsně Novozélanďan Samuel Gaze. Namísto pozoruhodného výkonu vítěze se však v cíli řešilo úplně něco jiného. Němec Luca Schwarzbauer obvinil bronzového Toma Piddocka, že jej úmyslně shodil z kola. Medaili si tak prý zajistil nesportovním způsobem.

„Tom do mě prostě narazil, v té zatáčce do mě úplně vjel. V televizi to sice neuvidíte, ale prostě je to tak,“ líčil rozhořčeně Schwarzbauer. „Jsem z toho strašně zklamaný, jinak bych měl bronzovou medaili. Ano, je to Tom Pidcock, superstar, ale to mu ještě nedává právo něco takového udělat,“ soptil.

K inkriminovanému momentu mělo dojít v závěrečné zatáčce, kdy se Pidcock pokoušel Schwarzbauera předjet vnitřkem. Televizní přenos bohužel nezachytil, co se v tu chvíli přesně stalo. Kamera ukázala až to, jak Schwarzbauer leží na zemi a Pidcock místo něj uhání do cíle pro bronz.

„Samozřejmě jsem mu pak řekl, co si o tom myslím. Nejprve mi odpověděl, že je to prostě součást závodění. Pak si ale uvědomil, že jsem havaroval a mohlo to být nebezpečné,“ líčil muž, který po nešťastném pádu skončil devátý.

„Podle mě je to nejagresivnější jezdec, nikdo jiný takhle nejezdí. Použil mě jako bariéru. Žádný správný cyklista by se takhle v mých očích chovat neměl,“ dodal.

A co na to bronzový Pidcock? Incident bezprostředně po závodě bagatelizoval, ale nakonec se soupeři omluvil. „Jel jsem po vnitřku a donutil jsem ho najet do hlubšího štěrku, kde bohužel spadl. Ale jak je to rčení? Pokud vidíte šanci a nevyužijete ji, nejste závodník. Samozřejmě jsem nechtěl, aby se mu něco stalo, je mi to líto.“

Incident na konečných výsledcích ale nic nezměnil a Pidcock se i přesto radoval z bronzu. Teď se chce soustředit na sobotní závod v cross country, kde bude patřit k hlavním favoritům.

„Závod v short tracku jsem jel vlastně jen proto, abych se připravil na sobotu. Určitě je ale pěkné, že to vyšlo na medaili,“ usmíval se čtyřiadvacetiletý univerzál, který se letos představil i na Tour de France.