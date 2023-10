Kuriózní zápis do Guinessovky! Amatér jízdou na kole stvořil rekordní kříž

Jedni cyklističtí nadšenci se předhání v tom, kdo z nich nejrychleji zdolá ten který úsek. Sledovat a porovnávat své výkony mohou na sportovní aplikaci, která neslouží pouze cyklistům. Jsou zde ovšem i tací, kteří raději než v rychlosti soutěží v umění. Ano, i to se dá na kole dělat.

Potřebujete k tomu nadšení, svůj bicykl a mobil či měřící zařízení s GPS, které následně vaši vyjížďku zaznamená v mapě. A samozřejmě trochu představivosti a plánování. Vymyslíte si obrázek, který byste chtěli, aby se pak v mapě ukázal, a naplánujete podle toho trasu. Jako třeba letos na jaře Američan David Schweikert, který takto „namaloval“ kříž.

Že vám to nepřijde jako nic úplně výjimečného? Jenže on při tom ujel 1581,24 kilometrů na území tří států USA, díky čemuž se dostal i do Guinnessovy knihy rekordů. Vytvořil totiž nejdelší obrazec v mapě v rámci takzvaného Strava nebo GPS artu. Celé mu to zabralo sedm dnů. „Ale naplánovat trasu, najít rovné silnice, aby v cestě nestála jezera, domy a podobně, zabralo desítky a desítky hodin plánování,“ přiznal Američan.

Jeho rekord je v kategorii jednotlivců, k vidění jsou ale i výkony party kamarádů nebo třeba párů. Ve Francii takto vznikl například obrazec velociraptora, jehož autory byli v roce 2022 čtyři muži. Jejich dinosaurus vznikl po ujetí 1024 kilometrů. Tento skupinový rekord ovšem letos rovněž ve Francii překonali otec s dcerou svým 2162 kilometrů velkým srdcem.

Existuje spousta dalších, jako třeba holubice míru, yetti či slon. V Česku takto vznikl při výročí 100 let od vzniku Československa obrazec českého lva. V těchto případech se ale nejednalo o žádné maximum v počtu ujetých kilometrů.