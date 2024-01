Češka v Pogačarově týmu. Prozradila, proč ještě nedošlo na osobní setkání

V mužské nejvyšší lize silniční cyklistiky jsou momentálně čtyři muži. A v ženské je to ještě méně, jen jedna zástupkyně drží hrdě český prapor. Tereza Neumanová byla uplynulé dvě sezony v jednom z bohatších celků LIV Racing. Poctivé práce rodačky z Třebíče si však všimli v týmu, který patří dokonce k těm nejbohatším. Od ledna totiž obléká dres s nápisem, který i v mužské cyklistice znamená opravdu hodně a je vytouženou destinací mnoha špičkových cyklistů – UAE. V případě mužů UAE Team Emirates, u žen jde o UAE Team ADQ.

„Management týmu je nový, dává novou jiskru, snaží se ženskou cyklistikou posouvat. Největší rozdíl je v tom, že se snaží do všech sfér investovat, pracovat s profesionály, má zázemí jednoho z největších ženských týmů. A pomáhá, že vedle funguje mužský tým,“ poukazuje Neumanová na důležitý aspekt.

Když se řekne UAE Team Emirates, asi se nenajde nikdo, komu by nenaskočilo jméno Tadeje Pogačara. Dvojnásobný vítěz Tour de France a celé řady dalších významných závodů je hlavní hvězdou této sestavy vlastněné arabskými šejky.

Neumanová ale zatím neměla příležitost s tímto sympaťákem prohodit pár slov. „Potkali jsme se na kempu v Abú Zabí. Ale zatím jsme se jen viděli. Tým je tak obrovský, že na společné večeři nás bylo asi 150, tam nebyl úplně prostor,“ smála se trojnásobná česká šampionka.

Zatímco v minulém působišti byla hlavně pomocnicí ostatním kolegyním, na nové adrese by měla dostat příležitost i ona sama. „Taktika na závody bude rozdělovaná až před nimi. Na jaře je hodně zranění, je to hodně riskantní, takže se může stát cokoliv. Je lepší jít do závodů s více plány. A věřím, že dostanu svoji příležitost. To mi slíbili,“ potvrzuje Neumanová.

Ačkoliv už v předchozím týmu měla dobré podmínky, byla v UAE Team ADQ mile překvapena. „Největší rozdíl je v počtu zaměstnanců týmu, kteří jsou nám k dispozici. Doteď jsme mívaly na soustředění třeba dva fyzioterapeuty nebo maséry, teď jsme jich měly pět. Je tam navýšený počet na všech pozicích. To myslím, že je to, co dělá největší rozdíl,“ prozradila Češka.

A také řekla, co ji zaujalo úplně nejvíc. „Je tam hodně italské zázemí, hodně italských závodníků i zaměstnanců. Celkově je to díky tomu takové vřelejší a otevřenější. To bylo milé překvapení.“

Do závodů s novým týmem naskočí od 21. ledna na Mallorce, poté absolvuje finální přípravu před stěžejním závodem úvodu sezony. „Tím je UAE Tour, která je pro nás strašně důležitá.“