Král kostek! Van der Poel na Roubaix ujel dřív a poslal vzkaz. Zářil i Vacek

Vypadá to, jako by cyklistické superstar mezi sebou vyhlásily soutěž o to, kdo vyhraje závod v nejdelším sólu. Vládne Tadej Pogačar. Ale mistr světa Mathieu van der Poel mu v neděli poslal z Pekla severu jasný vzkaz, že se jen tak nedá. Slavný monument vyhrál poté, co se od soupeřů odpoutal dlouhých 60 kilometrů před cílem. Navíc Paříž-Roubaix ovládl podruhé v řadě a poté, co před týdnem kraloval ve Flandrech. Výborný výkon předvedl i Čech Mathias Vacek.