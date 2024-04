Pro agresivní cyklisty karty jako ve fotbale. König i Štybar jsou pro, ale…

Jeden prohřešek vůči bezpečnosti – žlutá karta. Při dalším už červená karta a stopka třeba i na několik závodů? I takto by to mohlo vypadat v cyklistice. Mezinárodní unie se teď po sérii pádů a nepříjemných zranění několika hvězd v čele s Jonasem Vingegaardem snaží zintenzivnit jednání o krocích vedoucích k větší bezpečnosti v silničních závodech. Jedním z nástrojů by podle šéfa unie mohly být i karty jako ve fotbale. Co na to bývalí čeští profesionálové?

Mnozí cyklisté se čas od času vztekají, že jejich mezinárodní unie (UCI) řeší pitomosti jako třeba výšku ponožek v časovce, odhazování prázdných lahví a podobně, a nezabývá se tím pro ně zásadním, tedy bezpečností.

Nejednou se stalo, že pořadatelé závodů zvolili trasu s nebezpečnými zatáčkami, sjezdy, ve městech je vedli přes celou řadu kruhových objezdů, ostrůvků a dalších městských nástrah, i když se dalo jet jinudy.

Přesto teď přišel šéf unie David Lapartient se zajímavým výsledkem výzkumu, který si švýcarská centrála nechala zpracovat. „Na základě průzkumu jsme vytvořili databázi všech pádů ve všech závodech za poslední tři nebo čtyři roky, takže teď známe příčiny. 50 procent nehod je způsobeno chováním závodníků, zbytek dalšími faktory, jako jsou neoznačené překážky nebo rychlost pelotonu,“ prohlásil prezident UCI.

Částečně mu dává za pravdu i jedna z největších hvězd současné cyklistiky Mathieu van der Poel. „Nejnebezpečnější částí cyklistiky jsou samotní jezdci. Riskujeme. Když chcete vyhrát, musíte. To je ten problém. Musíte být v určité části závodu vepředu, kam se ale nevejdou všichni,“ řekl mistr světa před nedělním Paříž-Roubaix, které jasně ovládl.

Šéf UCI se ve svých vyjádřeních ale také snažil nepohněvat si cyklisty, kteří jsou už tak na úředníky z mezinárodní federace celkem ostří.

„Nejsem tady kvůli tomu, abych říkal, že to je jejich chyba. Může to být jen krátký okamžik nepozornosti. Proto chceme zavést systém žlutých a červených karet jako ve fotbale, aby bylo každé nebezpečné chování potrestáno,“ naznačil Lapartient jednu z možných cest, kterou se bude cyklistika v tomto ohledu ubírat. Jak přesně by to mělo s kartami fungovat, zatím nespecifikoval.

Šéf týmu Visma-Lease a Bike a donedávna i prezident Mezinárodní asociace profesionálních týmů Richard Plugge se po čtvrtečním incidentu na závodě Kolem Baskicka, kde se těžce zranil i dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard, pozastavil nad tím, proč dosud nebyl spuštěn projekt SafeR, který má právě shromažďovat údaje o nehodách v cyklistice a na základě nich navrhovat opatření pro zvýšení bezpečnosti. O projektu se přitom mluví už od minulého roku.

„SafeR je připravený, ale ještě nebyl uveden do praxe. Nechci na nikoho ukazovat prstem, ale zlobím se, že na tom ještě nepracujeme. Cítím za to zodpovědnost vůči všem jezdcům,“ řekl Plugge.

Anketa

Mělo by zavedení karet nějaký význam? Jak jinak by se dala zvýšit bezpečnost?

LEOPOLD KÖNIG, bývalý profesionál, nyní ředitel Czech Tour

1. Byl bych pro, protože spousta závodníků jezdí agresivně, na hraně. Je potřeba vyslat signál vzhledem k bezpečnosti, která by měla vždy být prioritou číslo jedna. A není to samozřejmě jen o organizátorech, i když ti by také měli dbát na každou díru, každý kořen, který leze z asfaltu.

2. My se na závodě Czech Tour snažíme nebezpečí monitorovat a poukázat jak na díry, tak i bezpečnostní prvky na silnicích, jako ostrůvky a tak dále. Snažíme se posilovat v těchto nebezpečných místech personální zajištění, aby závodníci měli absolutní přehled.

FRANTIŠEK RABOŇ, bývalý profesionál, nyní ve firmě vyrábějící cyklistické oblečení

1. Myslím, že není potřeba. Rozhodčí mají k dispozici i dnes diskvalifikace, relegace (odsunutí ve výsledcích na konec skupiny, ve které závodník dojel) za nebezpečnou jízdu. Navíc CPA (Asociace profesionálních cyklistů) se závodníky skvěle komunikuje, takže myslím, že se to lepší.

2. Najíždět na Arenberský lesík rychlostí 65 km/h jako na Paříž-Roubaix, je úlet, a s tím se něco musí udělat. Jestli se to vyřeší šikanou, nebo něčím jiným… Ale je super, že se to řeší.

ZDENĚK ŠTYBAR, bývalý profesionál v silniční cyklistice i cyklokrosu

1. Myslím, že to není špatný nápad, protože když závodníci dostanou pokutu, tak o tom často ani neví. Pokud by dostali dvakrát žlutou a hrozilo by vyřazení před velkým závodem, tak by si každý dával pozor. Na druhou stranu v cyklistice je hrozně moc různých okolností a bude dost sporných případů.

2. To je velké téma a možností je hodně a současně málo… Spousta mladých kluků je nevyježděných. Udělal bych kategorii U21 místo U23 s povinností závodit v této kategorii. Dávalo by potom i větší smysl mít development tým. Kluci by se trochu vyjezdili a neměli by stres hned se ukazovat ve World Tour.