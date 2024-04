Contador v Praze: Na kolo místo k psychologovi. Co výsledek El Clásika?

Profipeloton opustil už před téměř sedmi lety. Přesto zůstává Alberto Contador (41) s cyklistikou velmi úzce spjat. Teď se bývalá španělská hvězda spojila i s projektem L´Etape Czech Republic by Tour de France a v červnu si přijede zazávodit s českými hobby cyklisty. „Jakmile jsem na kole, chci jet rychle. Ale na L´Etape si to chci užít s fanoušky, za jízdy si s nimi popovídat,“ prozradil při krátké návštěvě Prahy. Vyprávěl i o důležitosti rodiny, změnách v cyklistice a o fotbale.

Řada bývalých silničních profesionálů se na kolo kvůli pracovním povinnostem už tolik nedostane. Alberto Contador to má ale jinak. Na bicykl, na jejichž výrobu si zřídil i vlastní firmu, se snaží dostat, co to jen jde. „Protože pro mě je vyjížďka na kole jako návštěva u psychologa,“ vysvětlil dvojnásobný vítěz Tour de France (2007 a 2009).

V pondělí jste si vyzkoušel část trasy L´Etape Czech Republic by Tour de France, konkrétně tu nejnáročnější. Jak se vám líbila krajina, kudy jste projížděli?

„Jeli jsme opravdu náročnou část, bylo to celkem těžké, protože tam nebyl ani metr rovinky. Ale užil jsem si to hodně, krajina je překrásná, spousta stromů, lesy, ale i otevřenější části, takže myslím, že se to bude líbit všem, kdo to pojedou.“

Prý neumíte jezdit pomalu a lidem, kteří s vámi jeli, jste pořádně zavařil...

(usměje se) „To určitě ne. Sice jsme jeli v hezkém tempu, ale určitě jsme si to užili. Je pravdou, že je to sedm let od konce kariéry, a moje mentalita se zatím nezměnila, jakmile jsem na kole, chci jet rychle. Ale samozřejmě na L´Etape chci jet hlavně proto, abych si to užil s fanoušky, popovídal si s nimi, ne abych vyhrál. Ale ano, jakmile trénuju, jedu rychle.“

Je to teď váš první pobyt v Česku?

„Ano, jsem poprvé v Praze a moc se mi tady líbí. Tahle návštěva je velice rychlá, jen na dva dny. Ale až tady budu na L´Etape 15. června, chystám se přijet o pár dní dřív, abych si užil město, podíval se po Praze, užil si kulturu, protože se mi tady moc líbí.“

Závody v Česku, ať už L´Etape nebo Kolo pro život, se hodně zaměřují i na zázemí pro rodiny účastníků, které přijedou povzbudit jejich děti, partneři a tak dále. Jak vás podporovala během kariéry rodina?

„Podpora rodiny je velmi důležitá, hlavně když děláte tak náročný sport jako je cyklistika. Neustále jste v pohybu, cestujete mezi různými městy. My jsme čtyři sourozenci, takže v začátcích moji rodiče nemohli být neustále jen se mnou. Nejdůležitější osobou pro mě byl můj bratr Fran Contador (o tři roky starší bratr, který nyní dělá generálního manažera jeho stáje Polti Kometa), který mi dodával klid a hlavně je to někdo, komu můžu plně důvěřovat, protože díky téhle důvěře se pak můžu zcela soustředit na své závody.“

Teď už máte vlastní rodinu, vedete druhodivizní cyklistický tým, k tomu máte spoustu dalších povinností. Jak často se dostanete na kolo?

„Snažím se jezdit co nejvíc, kdykoliv mám volný čas, protože pro mě je vyjížďka na kole jako návštěva u psychologa. Nejen, že se cítím lépe fyzicky, ale především mi to pomáhá vyčistit si hlavu. A vlastně paradoxně i díky tomu mám víc energie na všechny své projekty, kterých je opravdu spousta. A taky na to, abych trávil čas se svou rodinou. Snažím se tak třikrát v týdnu vyjet na kolo.“

Máte už sedm let od ukončení kariéry. Jak teď vypadá váš běžný den?

„Na to nemáme dost času, abych to tady všechno popsal. (směje se) Snažím se hodně angažovat ve své firmě na výrobu kol. Mám dva až tři telefonáty s Ivanem Bassem (bývalým týmovým parťákem) a Franem ohledně našeho profesionálního týmu Polti Kometa. Tam máme i juniorský a tým do 23 let. Zhruba sto dní ročně pracuju pro Eurosport, z toho třicet dní jsem na závodech a zbytek jsem ve studiu v Madridu. Jezdím na konference, kde mívám motivační projevy.

To ale stále není vše, že?

„Přesně tak, mám také nadaci, se kterou se snažíme nejen pomáhat dětem s cyklistikou, ale také šířit povědomí o nemoci, kterou jsem sám trpěl v roce 2004, kdy jsem musel na operaci (Contador trpěl vrozenou mozkovou cévní poruchou). Jezdíme na debaty do škol. Musím říct, že pořád se v mém životě něco děje. Samozřejmě musím započítat i marketingové projekty pro sponzory a podobně. Řekl bych, že teď cestuji víc než dřív, ale jsou to kratší cesty.“

Bývalí závodníci často hovoří o tom, že se cyklistika od doby, kdy s tímto sportem začínali, změnila. V čem vidíte vy největší změny?

„Myslím, že aspektů, které se změnily, je celá řada. Hlavně je to příprava během tréninku, která je víc profesionální. Teď už šestnácti-, osmnáctiletí kluci mají velice profesionální tréninky, vědí, na jaké jsou úrovni, mohou se už ve svém věku účastnit nejlepších závodů na světě. Samozřejmě se zlepšuje výživa. Další věc, která se změnila, je že teď máme tři nebo čtyři týmy s velice vysokým rozpočtem, což jim pomáhá, ale současně to na ně klade nároky, že musí neustále vyhrávat. Takže bych řekl, že cyklistika se dost profesionalizuje. A také máme zhruba šest závodníků, na které je radost se dívat, ať už je to Van Aert, Van der Poel, Pogačar, Vingegaard. Musíme si užívat, že tyhle závodníky máme a můžeme je sledovat.“

Sám jste během kariéry startoval desetkrát na Tour de France. Co říkáte na myšlenku uspořádat závod pro hobby cyklisty tak, aby se na něm cítili jako na Staré dámě?

„Je to ohromná příležitost pro všechny hobby cyklisty, že si mohou užít takový závod. Na Tour může startovat jen hrstka privilegovaných cyklistů, profesionálů. Ale zažít atmosféru takhle profesionálně zorganizovaného závodu, jako je L´Etape v České republice, je určitě skvělý a nepřekonatelný zážitek.“

Když jste závodil, vaší doménou byly horské etapy. Jaké profily vyhledáváte teď, když jdete na kolo?

„Tam kde bydlím, zase tak velké kopce nejsou. Určitě bych potřeboval víc trénovat stoupání, ale myslím, že mi to i tak jde docela dobře do vrchu.“

Když při svých vyjížďkách potkáte nějaké cyklistické fanoušky, jak na vás reagují? Snaží se vás předjíždět a necháte se jimi vyhecovat?

„Ano, občas si chtějí zazávodit a mě to s nimi docela baví.“

Jste fanouškem fotbalu, konkrétně Realu Madrid, máte tedy určitě radost, že jste teď porazili Barcelonu. Byl jste už na San Bernabéu po jeho rekonstrukci?

„Navštívil jsem na stadionu zápas proti Manchesteru City. Je to moc pěkný stadion, impozantní, je skvělý nejen pro Real, ale i celé město, budou se tam konat úžasné události. A samozřejmě jsem měl radost z výhry nad Barcelonou i Manchesterem. Uvidíme, jak to teď dopadne s Bayernem Mnichov.“