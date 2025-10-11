Pogačar dál vládne. Popáté vyhrál na Kolem Lombardie a vyrovnal rekord: Nejlepší sezona
Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl popáté za sebou poslední monument sezony Kolem Lombardie. Pátým triumfem vyrovnal rekord Fausta Coppiho.
Pogačar korunoval další úchvatnou sezonu, v níž počtvrté vyhrál Tour de France, obhájil titul mistra světa v závodě s hromadným startem a následně se stal i evropským šampionem. Svým soupeřům v sobotu na 241 kilometrů dlouhé trati ujel 37 kilometrů před cílem a zvítězil o minutu a 48 sekund před Belgičanem Remcem Evenepoelem, který za ním skončil druhý i na světovém a evropském šampionátu. Třetí Michael Storer z Austrálie ztratil na Pogačara přes tři minuty.
„Pokaždé, když tady jedu, mám pocit, že mi tenhle závod fakt sedí,“ řekl Pogačar v televizním rozhovoru. „Zároveň mám kolem sebe tak dobrý tým, že nám to jde. Velké díky všem klukům z týmu, kteří mě zezadu chránili. Byla to špičková práce,“ řekl Pogačar v televizním rozhovoru.
Sedmadvacetiletý Slovinec si dojel pro desáté vítězství na monumentech a v historickém pořadí je třetí. Před ním jsou jen legendární Eddy Merckx (19) a další Belgičan Roger De Vlaeminck (11). Kromě pěti úspěchů v Lombardii má Pogačar na kontě dvě vítězství v závodě Kolem Flander a třikrát vyhrál Lutych-Bastogne-Lutych. Oba slavné podniky opanoval i letos.
„Vždycky říkám, už sedm let, že tohle je moje zatím nejlepší sezona. A znova můžu říct, že tahle sezona byla zatím má nejlepší,“ uvedl Pogačar, který si letos připsal 19 vítězství.
Cyklistický závod Kolem Lombardie (WorldTour) - 241 km:
1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 5:45:53, 2. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step) -1:48, 3. Storer (Austr./Tudor) -3:14, 4. Simmons (USA/Lidl-Trek) -3:39, 5. Del Toro (It./UAE Emirates-XRG), 6. Pidcock (Brit./Q36.5) oba -4:16.