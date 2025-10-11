Předplatné

Pogačar dál vládne. Popáté vyhrál na Kolem Lombardie a vyrovnal rekord: Nejlepší sezona

Tadej Pogačar ovládl popáté za sebou poslední monument sezony Kolem Lombardie
ČTK, iSport.cz
Cyklistika
Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl popáté za sebou poslední monument sezony Kolem Lombardie. Pátým triumfem vyrovnal rekord Fausta Coppiho.

Pogačar korunoval další úchvatnou sezonu, v níž počtvrté vyhrál Tour de France, obhájil titul mistra světa v závodě s hromadným startem a následně se stal i evropským šampionem. Svým soupeřům v sobotu na 241 kilometrů dlouhé trati ujel 37 kilometrů před cílem a zvítězil o minutu a 48 sekund před Belgičanem Remcem Evenepoelem, který za ním skončil druhý i na světovém a evropském šampionátu. Třetí Michael Storer z Austrálie ztratil na Pogačara přes tři minuty.

„Pokaždé, když tady jedu, mám pocit, že mi tenhle závod fakt sedí,“ řekl Pogačar v televizním rozhovoru. „Zároveň mám kolem sebe tak dobrý tým, že nám to jde. Velké díky všem klukům z týmu, kteří mě zezadu chránili. Byla to špičková práce,“ řekl Pogačar v televizním rozhovoru.

Sedmadvacetiletý Slovinec si dojel pro desáté vítězství na monumentech a v historickém pořadí je třetí. Před ním jsou jen legendární Eddy Merckx (19) a další Belgičan Roger De Vlaeminck (11). Kromě pěti úspěchů v Lombardii má Pogačar na kontě dvě vítězství v závodě Kolem Flander a třikrát vyhrál Lutych-Bastogne-Lutych. Oba slavné podniky opanoval i letos.

„Vždycky říkám, už sedm let, že tohle je moje zatím nejlepší sezona. A znova můžu říct, že tahle sezona byla zatím má nejlepší,“ uvedl Pogačar, který si letos připsal 19 vítězství.

Cyklistický závod Kolem Lombardie (WorldTour) - 241 km:

1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 5:45:53, 2. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step) -1:48, 3. Storer (Austr./Tudor) -3:14, 4. Simmons (USA/Lidl-Trek) -3:39, 5. Del Toro (It./UAE Emirates-XRG), 6. Pidcock (Brit./Q36.5) oba -4:16.

