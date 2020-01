Nástup dvojité hrozby! Mazáci ze hry, v play off NFL se představí mladíci | iSport.cz

Sportovní Amerika sleduje zásadní evoluci v přímém přenosu. V play off NFL amerického fotbalu se brzy rozloučili slavní quarterbeci nedávné minulosti a o víkendu v divizním kole se poprvé předvedou mladíci, kteří od nich mají přebrat klíče k úspěchu. Zdá se, že hra na nejdůležitější pozici napříč kolektivními sporty prožívá přelom.

Čas vysokého bílého muže, který z pohodlí své kapsy hlídané ofenzivními lajnmeny posílá vzduchem smrtící pozdravy do endzony. Byla to velká éra, jenže, kde jsou teď její hlavní tváře?

Tom Brady, Drew Brees – ze hry už po předkole play off, navíc s velkou nejistotou ohledně své budoucnosti. Ben Roethlisberger - zraněný a mimo play off. Eli Manning – na hraně kariéry. Peyton Manning – dávno v důchodu…

„Potvrzuje to novou éru NFL. Brady se nedostal ani do Pro Bowlu (zápasu hvězd). Jako o MVP se dlouho mluví o Lamaru Jacksonovi, Watsonovi, případně Wilsonovi a Mahomesovi. Dokládá to, že nová éra quarterbacků je tady,“ říká Radim Kroulík, PR manažer České asociace amerického fotbalu.

Zdá se, že právě teď se mění status quo. NFL byla kdysi ligou, v níž míč nosili především mohutní sprinteři zvaní running beci. V posledním desetiletí vítězily atraktivní vzdušné přestřelky z rukou nadaných quarterbacků do rukou hbitých receiverů.

Teď je tu něco nového. Borci schopní dobře házet, ale zároveň vzít balon a upalovat s ním dopředu po svých. Místo bílých dlouhánů nastupuje generace mladých a energických Afroameričanů, kteří jsou pro soupeřovy obrany dvojitou hrozbou. Minulou sezonu všechny omámil Patrick Mahomes z Kansas City svými padesáti touchdowny, tentokrát zářil hlavně Lamar Jackson z Baltimoru.

První víkend play off si oba užili volno a teď jdou oba do boje v divizním kole s vyhlídkou možného vzájemného souboje v konferenčním finále AFC příští týden. Letošní král Jackson ale musí setřást vzpomínky na svou loňskou premiéru ve vyřazovacích bojích, která skončila rychlým krachem.

„Nejzajímavější bude, jak si Lamar Jackson v play off poradí s těžšími zápasy,“ říká Petr Boháček, někdejší linebacker na univerzitě St. Norbert College. „V NFL se dlouho mluví, že pozice quarterbacka se bude měnit a budou na ní víc atletičtí hráči, kteří budou víc běhat. Tihle hráči jsou ale hrozně zranitelní a tým může o svého quarterbacka přijít. Změnila se ale fyzická připravenost hráčů a NFL se snaží své hvězdy chránit. Pokud je quarterback výborný passer a může běhat, tak je obrovská zbraň.“

Zvlášť v konferenci AFC je v play off podobných hráčů přetlak. Jackson si musí v divizním kole poradit s quarterbackem Houstonu Deshaunem Jacksonem, který před týdnem svýma rychlýma nohama přenesl svůj tým přes šestnáctibodovou propast v zápase s Buffalem.

V druhé konferenci NFC jsou ale tradičnější quarterbeci v čele s šestatřicetiletým Aaronem Rodgersem z Green Bay Packers, posledním velkým jménem končící éry, jenž zůstal ve hře.

„Zajímavé je, že se útok Green Bay letos nestojí jenom na Aaronu Rodgersovi, mají i běhovou hru. Mají šanci se někam dostat po zemi i ve vzduchu. Za mě budou v Super Bowlu Packers a Lamar Jackson,“ předvídá Boháček.