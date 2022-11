Moderní pětiboj bez koní. Smutné, novinka není zábavná, říká Svoboda

Většině světových závodníků se to nelíbí. Ani nejvýznamnějším národním federacím včetně té české. I tak si vedení Mezinárodní unie moderního pětiboje prosadilo svou a z této tradiční olympijské disciplíny vyřadilo jízdu na koni. Údajně právě proto, aby se udrželi v programu olympijských her. „Jsem z toho smutný. Podle všech, nebo drtivé většiny těch, kteří ten sport opravdu dělají, je jezdectví neoddělitelnou součástí,“ posteskl si olympijský vítěz David Svoboda.

Bylo to víc přáním a snem než reálným přesvědčením, že by mohl zůstat moderní pětiboj v podobě, kterou známe. Tedy s šermem, plaváním, jízdou na koni, během a střelbou. Víkendový kongres Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM) definitivně rozmetal poslední zbytky naděje. Z tradičního sportovního odvětví, které je na olympijských hrách nepřetržitě už od roku 1912, bude od roku 2025 vyřazena jízda na koni a nahradí ji překážková disciplína.

Nic s tím nezmohl ani odpor federací, jejichž sportovci se pravidelně účastní největších závodů.

„Věděli jsme, že to bude náročné a dopadlo to tak, jak se dalo čekat. Síla vedení a federací, které stojí za ním, je obrovská, a je opravdu těžké s tím cokoliv dělat,“ konstatoval předseda Českého svazu moderního pětiboje David Marčev po kongresu, který se v době, kdy už se všichni potkávají osobně, opět konal online formou.

Výsledek je tedy ten, že ještě na OH v Paříži 2024 bude klasický moderní pětiboj i s koňmi, i když v novém devadesátiminutovém formátu. Po nich ale budou muset pětibojaři hodit závodní obleky a přilby do kouta, obléct běžný dres, nazout kecky a začít trénovat novou překážkovou disciplínu. Tu, která je i v této chvíli velmi problematická. UIPM už během letošní sezony hledala varianty, jak by mohla vypadat, podle všech ale ani nyní její konkrétní podoba a pravidla jasné nejsou.

„Viděl jsem to v Itálii a Polsku a pokaždé to bylo trochu jiné. To taky dokládá, že ji opravdu jen testují a zkouší. Je to hezká prolézačka pro děti, může to být zábavné, určitě rozvíjí všestrannost, takže třeba pro mladé pětibojaře to může být metodicky dobré. Nicméně podoba není finální, ani zdaleka, a popravdě, není to ani moc zábavné,“ okomentoval ji pro deník Sport a web iSport.cz David Svoboda, vítěz olympiády v Londýně 2012.

Mnoho pětibojařů přirovnává překážkovou disciplínu k populárnímu televiznímu pořadu Ninja Faktor. Jde o krátkou dráhu pro dva soutěžící s řadou různorodých překážek. „Co jsem viděl, bylo to hodně na vršek těla, všemožné ručkování na kruzích, hrazdách, přeskakování a podlézání překážek,“ popsal Svoboda.

Hlavním důvodem revoluční změny je podle vedení UIPM to, aby se moderní pětiboj udržel v programu olympijských her i v Los Angeles 2028. Jenže podle jiných nemusí ani to pomoci.

„Změny nás nespasí"

„Tušíme, že ani změna disciplíny nás nakonec nespasí. Momentálně je totiž v nulové kondici, není jasné, jaká budou pravidla, jak se to bude organizovat. Až o tom bude MOV rozhodovat, bude tyhle věci chtít vědět. A když jim to UIPM nedá, tak bych i pochopil, že řeknou: Vy se tam hádáte, nemáte to připravené, tak máte smůlu,“ myslí si dlouholetý úspěšný český reprezentant.

Může se tak stát, že nakonec dojde k úplnému rozkolu v pětibojařské komunitě a vznikne konkurenční organizace, která by dál pořádala i po roce 2024 závody s koňmi. „Byť třeba čistě na komerční bázi, protože se to jinak bez garance olympijské účasti nebo státní podpory asi dělat nedá,“ dodává Svoboda.

Zároveň potvrdil, že, i když zatím neoficiálně, se už opravdu o této variantě mluví. „Kdybychom se dali dohromady s pár dalšími zeměmi v Evropě nebo s Australany, tak by už mohlo stát za to, abychom vytvořili jakousi konkurenci UIPM. Protože ve chvíli, kdy skončí na olympiádě, jedeme rovný s rovným. Pak už je to o tom, kdo udělá hezčí závody, kdo tam přiláká lepší závodníky, víc fanoušků a zpracuje to lépe marketingově.“