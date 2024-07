Mendrek před OH trénoval v Číně. Vybíhání schodů a úmorný dril

Dřina se vyplatila. A v případě Adama Mendreka to mnohdy byly pekelné galeje. Český badmintonista, který už netrpělivě vyhlíží premiéru na olympijských hrách, dříve chystal skvělou formu i v Číně, v Kuala Lumpur nebo v Indonésii. „Byl to pro mě velký šok se poprvé střetnout s asijským drilem. Například dvakrát týdně jsme vybíhali 1400 schodů ke chrámu,“ prozradil Mendrek. Do Paříže postoupil spolu s Ondřejem Králem jako poslední deblový pár.