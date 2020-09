Jubilejní 100. České derby v Chuchli. Favoritem je slovenský Opasan

Historie má velkou cenu. A v dostihovém světě to platí zvlášť o derby. To není dostih jako každý jiný, většinou se na něm podepíše síla okamžiku. Kůň se ho účastní jen jednou, ve třech letech. Oprava neexistuje.

„Derby, to je úplně jiný dostih, ten se jezdí jinak,“ říká žokej Petr Foret, který před třemi týdny vyhrál s Markonim LP Velkou červnovou, poslední zkoušku před vrcholem sezony.

Historie derby na našem území se začala psát v roce 1921, tehdy se Československo přidalo k dalším zemím, které podle anglického vzoru pořádaly dostih pro tříleté anglické plnokrevníky na distanci jedné a půl míle. V kolébce bylo první originální Derby odběhnuto již roku 1780, v Rakousko-uherské monarchii, jejíž byly české země součástí, se první derby uskutečnilo v červnu 1868, o šest let dříve než ikonická Velká pardubická.

Letošní startovní listina čítá šestnáct koní, ale reálnou šanci na zápis mezi nesmrtelné má sedm jmen. V čele se slovenským Opasanem, který je v sezoně ze dvou startů neporažený.

Stačí se ale podívat do historie a najdeme několik velmi překvapivých vítězů, kteří těžili z problémů favoritů. Udržet nervy a hlavu na uzdě, to je hlavní úkol patnácti jezdců a jedné jezdkyně, Martiny Havelkové. Trenéři musí vymyslet taktiku, která bude realizovatelná a účinná.

„Derby je první významný dostih na vytrvalecké distanci, dobří vytrvalci potřebují od startu slušné tempo, aby se skutečně ukázalo, kdo vydrží. Při falešném dostihu se mohou prosadit i koně na kratší distanci,“ říká k vrcholu sezony zkušený žokej a trenér Ferdinand Minařík starší.

Současná atypická sezona nabídla vytrvalcům více testů, než tomu bývá obvykle. Realizační tým favorizovaného Opasana zvolil nezvykle dlouhé pauzy mezi starty, sedm týdnů.

„Už v květnu jsme se jednoznačně rozhodli pro českou cestu, ta je pro něj ideální. Opasan potřebuje mezi jednotlivými starty delší přestávky a sedm týdnů je dobrých,“ sděloval po červencovém vítězství ve Velké Chuchli trenér Jozef Chodúr.

Do té doby byl favoritem derby Rate z Dostihové stáje Pegas, vítěz Velké jarní ceny. Před třemi týdny mu ale Velká červnová nevyšla, skončil třetí a ztratil svou tuzemskou neporazitelnost. Milana Zatloukala střídá v jeho sedle Václav Janáček, druhý historicky nejúspěšnější žokej s českým pasem působící ve Španělsku. Podcenit nelze ani vítězku Oaks („derby klisen“) Zariyannku, která se zatím na dráze představila třikrát a její výkonnost stále stoupá.

Jak souboj dopadne, můžete sledovat v neděli v přímém přenosu na ČT 2 od 14.30 hodin. Vrchol programu startuje v 17 hodin.

Startovní listina 100. Českého derby

1 Joganville - žokej Jan Rája 30:1

2 Polish King - žokej Reanto Souza 55:1

3 Fraga - žokej Adam Florian 55:1

4 Troop Commander - žokej Zdenko Šmida 12:1

5 Cote Jardin - žokej Jiří Chaloupka 33:1

6 Zariyannka - žokej Tomáš Lukášek 7,77:1

7 Kenshibu - žokej Martina Havelková 150:1

8 Francimor - žokej David Liška 33:1

9 Swinging - Thomas žokej Jan Verner 12:1

10 Vivienne Wells - žokej Alexander Pietsch 10:1

11 Rate - žokej Václav Janáček 5,5:1

12 Markoni LP - žokej Petr Foret 10:1

13 Rusel - žokej Jiří Palík 25:1

14 Armitago - žokej Jaroslav Línek 55:1

15 Opasan - žokej Radek Koplík 2,75:1

16 Renasi - jezdec Daniel Vyhnálek 100:1



Náhradník 17 Saprtico - žokej Pavlína Filipová 150:1

Čekatel Luka: Rád bych si derby odškrtnul

Velká pardubická je pro laiky, České derby pro pravé turfmany. Trenér Václav Luka mladší se ale na svátek rovinové sezony v zemi dívá z mírného nadhledu svých zahraničních úspěchů. „Já derby nemám úplně rád, ještě jsem ho nevyhrál, možná ho nikdy nevyhraju, ale to mě úplně netrápí,“ říká Luka.

Sen o vítězství v Českém derby? Pro mnoho trenérů je to ultimátní cíl kariéry. Cesta Václava Luky mladšího ovšem vede jiným směrem. Ještě před získáním licence se učil u slavného anglického trenéra Jonjo O’Neilla, pak pracoval jako asistent u Alana Berryho. A dnes má za sebou spoustu unikátních výsledků v zahraničí, v čele se slavným Nagano Goldem, jenž vloni doběhl druhý v Hardwicke Stakes při mítinku v Ascotu a zúčastnil se dokonce Ceny vítězného oblouku, jednoho z nejslavnějších rovinových dostihů světa.

„Já na to koukám trošku jinak vzhledem k tomu, že jsme se dostali za hranice, běhali jsme nějaké dostihy a vyhráli jsme nějaké dostihy. Mám jiný obzor,“ říká Luka. „Samozřejmě, taky bych derby rád vyhrál. Ať se řekne: Luka vyhrál derby, mám to odškrtnuté. Jasně. Ale neupínám se k tomu tak…“

Derby je ale pořád jenom jedno. Tříletí koně ho v každé zemi běží jen jednou za život, i proto je triumf tak ceněný. Navíc, ne vždy vyhrává favorit, před třemi lety třeba využil průběhu dostihu Joseph, kůň českého chovu, na startu s kurzem 50:1.

Luka se zatím nejblíž dostal před sedmi lety s Talarem, který doběhl druhý, a vloni s Ingaciusem Reillym, jenž doběhl třetí.

Letos posílá do hry Fragu, jež byla v červnu druhá v Jarní ceně klisen, a především hnědáka jménem Markoni LP, který patří nadšeným majitelům ze Srbska a vyhrál poslední předzkoušku před derby – Velkou červnovou cenu, která se ovšem běžela až v půlce srpna.

„Předvedl výborný finiš už ve Velké jarní, typově je to velmi dobrý kůň do derby,“ říká Luka, který ale favority vidí jinde. „Jsou jimi Zariyannka, Opasan, německá kobyla Vivienne Wells. A je to Rate, který bude mít v sedle Janáčka.“

Vyhrát budou chtít všichni. Ačkoli v Česku stále získává na významu elitně obsazený Evropský pohár žokejů, jenž se ve Velké Chuchli koná za tři týdny, tohle je derby…

„Všichni se k tomu upínají úplně nesmyslně. Derby, derby, derby…“ hudrá Luka. „O. K., je to modrá stuha, beru to, má to svoje opodstatnění. Ale dostih jako takový není nikdy hezký. Hodně jezdců je nervózních, protože takový typ dostihu vzhledem k té publicitě nejezdí, nejsou na ten tlak zvyklí. Je to hezký mítink, společenská událost. Chci to vyhrát, ale svět se nezblázní, když se to nepovede.“