Lízátko na rozcvičce, pak góly. Ty umíš střílet? dobírají si novou kanonýrku
Prostě mi to tam padá… Určitě znáte tuhle otřepanou sportovní frázi. Teď pasuje na florbalovou reprezentantku Šárku Staňkovou. Považte sami: před šampionátem nastřílela v reprezentaci ve 31 zápasech sedm gólů. A teď? Osm tref ve třech zápasech! „Holky vtipkují: Ty umíš i střílet, jo?“ směje se bronzová medailistka ze Singapuru v roce 2023. Ona pohotově opáčí: „Jo, když mi někdo normálně přihraje…“ Národní tým má zatím tři výhry, takž je prostor i na vtípky.
Stačily jí tři zápasy, aby už vyrovnala střelecký rekord Denisy Ratajové z Neuchatelu (2019) a Anny Brucháčkové ze Singapuru (2023). 23letá hráčka švédského Kalmarsundu už v prvním utkání v Brně zazářila při vítězství 11:0 nad Dánskem čtyřmi góly.
Další hattrick přidala v pondělí proti Švýcarsku (7:4), který z hlediště sledoval i Jaromír Jágr, nejslavnější český sportovec. Také on mohl vidět střelecké vzepětí hráčky, který sama o sobě říká, že nikdy nebyla žádnou velkou střelkyní.
A co víc. Hraje na postu obránkyně. I tak už má po třech duelech osm gólů. „Spoluhráčky mi to hrozně často moc hezky nachystají. Je to pro mě jednoduchá práce, takže nám to v lajně asi sedí,“ vykládala Staňková po vysoké výhře nad silným Švýcarskem.
Ukázala čuch na góly. A hlavně na výběr správného místa. „Nejdřív to byla dorážka, takže jsem se ocitla v pravý okamžik na pravém místě. Potom z přesilovky mě tam Doly (Denisa Ratajová) krásně našla, pro mě už to bylo jenom o tom to zamést nahoru. Určitě je to o tom, že to je celé připravené a já nejsem člověk, co by projel celé hřiště a dal gól, takže spoluhráčky potřebuju,“ vykládá Staňková, hrající na druhém šampionátu.
Jejím tradičním rituálem je, že si před rozcvičkou dá lízátko Chupa Chups. A zdá se, že právě tahle vyhlášená cukrovinka ji dokáže nažhavit. Nebo možná ještě oblíbené jídlo tortilla s vajíčkem.
Na šampionátu v Brně je každopádně k neudržení. Kouč Lukáš Procházka chválí celou lajnu. V obraně je s ní zkušená Nela Jiráková, která startuje na pátém šampionátu. Před sebou mají Annu Brucháčkovou, Michaelu Kubečkovou a Karolínu Klubalovou. Takže mix dravého mladí i zkušeností.
„Lajna funguje neskutečně. Každá má svoji roli a tam to prostě všechno zapadá do sebe. Těžko v pětce vyzdvihovat individuality, když vidíte, jakým způsobem formaci Nela Jiráková diriguje, jakou práci odvádí Bruchy (Brucháčková) z hloubky, Míša Kubečková, která je vlastně mozek té pětky. Všechno zapadá,“ hlásí český kouč.
A právě z toho všeho profituje kanonýrka s číslem 15. Když se zamýšlí nad dalším důvodem, proč jí to tak střílí, zmíní fanoušky.
„Já bych tu zásluhu nejvíc připsala jim. Protože nás prostě neskutečně ženou dopředu. A vidět, ať už známé tváře, nebo prostě tisíce lidí, jak tady s námi slaví a prožívají to, hned se hraje lépe. Myslím si, že je to jenom o tom,“ vyzdvihuje báječnou atmosféru ve vyprodané Starez Areně Vodova.
Škoda, že Jágrovi nebyla blíž
Proti Švýcarkám nebyla její formace tou zahajovací, takže když Jágr vhodil buly, byla na střídačce. „Což mě trochu mrzelo. Ale to selfíčko to zachránilo,“ s úsměvem připomněla fotku, na níž se s celým týmem zvěčnila i legenda.
Jaromír Jágr na společně selfie s českými florbalistkami • Český florbal
O svých gólech ale nechce moc mluvit. „Je to práce nás všech. Je to hezký pocit, ale nejdůležitější zápasy stejně teprve přijdou. Takže jestli mám osm gólů nebo žádný, to je vlastně teď už jedno,“ říká Staňková.
Národní tým se přesouvá do Ostravy, kde se odehraje finálová část. Češky mají zatím tři výhry. Jestli chtějí vysněné zlato, musejí v podobném módu zvládnout i zbylý program: čtvrtfinále, semifinále a finále.
Českou zbraní by i nadále měla být Staňková. Oficiálně obránkyně, ale v moderním sportu, přesně jako ve florbalu, už se pozice stírají.
„Už nemáte dva lidi zaparkované vzadu a tři vepředu, co by si dokázali jenom nahrát a vystřelit. Je to o tom, že se umí kombinovat. A hlavně když chcete hrát proti top týmům, už to ani jinak nejde a musíte nějakou rotaci zvolit,“ má jasno Staňková.