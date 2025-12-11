Nečekaná hrdinka Staňková překonala střelecký rekord. Je neskutečná, chválí spoluhráčka
České florbalistky splnily povinnost, na domácím světovém šampionátu si zahrají semifinále. Čtvrtou výhru na turnaji zapsaly proti Norkám, které jim vzdorovaly jen v první třetině. Resumé čtvrtfinálového večera? Výsledek 9:2, čistá práce. Největší pozornost znovu strhla obránkyně Šárka Staňková, která svým devátým gólem na turnaji překonala český rekord na MS. „Možná mi soupeřky dávají víc prostoru, protože góly čekají od někoho jiného,“ usmála se kanonýrka.
Jednoznačný postup do semifinále s lepším z dvojice Finsko – Dánsko se nerodil lehce. Zkraje úvodní periody dolehla na české reprezentantky nervozita. Z větší arény, i z vyšší návštěvy. Na čtvrtfinálový duel s Norskem přišlo do Ostravar Arény 5 129 diváků.
„První třetina byla pomalejší. Nevím, čím to bylo. Musíme se na to teď podívat a sednout si na to, i když zas tak důležité to není. Možná to bylo pauzou, která nás trochu vyhodila z tempa, ale určitě to nebylo to, co jsme od začátku chtěli. Od druhé třetiny jsme hru kontrolovali. Bylo znát, že jsme fyzicky lepší,“ líčil trenér Lukáš Procházka.
Zatímco po první třetině držely Češky vedení 2:1, od druhé dvacetiminutovky to už rozparádily naplno. Norkám v ní nasázely pět branek, v polovině utkání tak bylo prakticky hotovo. „V tu chvíli už nebylo pochyb o postupu, ale pořád jsme to mohli zvládnout lépe,“ věděl Procházka.
První branku jeho týmu ve třetí části vstřelila Šárka Staňková, která svým devátým gólem na turnaji překonala český rekord na mistrovství světa. Ten předtím držely Denisa Ratajová s Annou Brucháčkovou.
„Jsem moc ráda, že to tam padá, a doufám, že se tak bude dařit celému týmu i dál,“ přála si Staňková. „Naše lajna je hodně kreativní, dokážeme hrát všechno a hodně rotujeme. Jsme univerzální,“ vyzdvihla své spoluhráčky Karolínu Klubalovou, Annu Brucháčkovou, Michaelu Kubečkovou a Nelu Jirákovou.
Přitom ještě před turnajem Staňková střílení gólů v hlavním popisu práce neměla. I tak ale Dánkám nasázela čtyři kousky, Lotyškám jeden a Švýcarkám tři. „Je neskutečná, opravdu neskutečná. Myslím si, že všechny nás to docela překvapilo, i ji samotnou. Jsem hrozně ráda, že jí to tam padá a gólově nám pomáhá,“ usmála se Vendula Beránková, jež k demolici Norek přispěla gólem.
„Nečekala jsem to. Nejsem gólová hráčka a nikdy jsem nebyla. Jak říkám, je to práce celé lajny. Teď to vyšlo tak, že na konci jsem byla většinou já,“ navázala Staňková. A co když ji v takové formě přesunou trenéři rovnou do útoku? Nabízí se to. „Možná to přijde. Uvidíme,“ zasmála se třiadvacetiletá obránkyně.