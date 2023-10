Tomašík zraje jako víno a táhne Boleslav. Blíží se na metu 500

Florbalisté Mladé Boleslavi vletěli do nové superligové sezony jako uragán. Jeden z nejdominantnějších týmů posledních let zatím boří veškerou konkurenci. Lví podíl na skvělém startu Středočechů má Milan Tomašík, který v úvodu ročníku táhne svůj tým a průměrně zaznamenává úžasných pět bodů na zápas. Veterán trojnásobného mistra se navíc přibližuje k metě 500 kanadských bodů v základní části. I díky němu zatím tým finského kouče Joonase Naavy vede Superligu bez ztráty a s působivým skóre 76:20 v šesti duelech.

35 let. Tolik bylo letos v červenci Milanu Tomašíkovi. V minulé sezoně rozhodně nezaostával, a jestli někdo v té aktuální čekal postupný ústup ze záře reflektorů a menší roli v boleslavské sestavě, šeredně se pletl. Do nové sezony totiž vrazil jako tajfun, který demoluje defenzivy soupeřů. Pět bodů v prvním kole proti České Lípě, pět ve druhém proti Liberci, pět ve třetím proti Karlovým Varům, šest ve čtvrtém proti Butchisu, dva proti obhájci Tatranu Střešovice a jeden proti Black Angels. Ve svojí krasojízdě navíc zaznamenal tři hattricky v řadě.

„Musel bych hodně pátrat v historii, ale maximálně se mi to mohlo podařit třeba v mladších žácích. Buď to byl pravěk, nebo se mi to nikdy nestalo,“ přemítal nad výjimečným zápisem v úvodu ročníku.

V součtu připsal 24 kanadských bodů za šest kol, devět branek a patnáct asistencí. V jeho věkové kategorii už sice mnoho vrstevníku nenalezneme, většina upřednostní práci, rodinu nebo končí kvůli zdravotním problémům. Bývalý reprezentant ale i nadále zraje jako víno a platí za klíčového hráče pro boleslavské ambice na dobytí florbalového trůnu.

Mladoboleslavský tahoun navíc sedí na špici bodování soutěže s šestibodovým odskokem na druhou pozici. Tu drží jeho nový týmový parťák a kolega z první lajny Adam Delong. I tahle spolupráce zatím pro semifinalistu uplynulého ročníku vypadá velmi slibně.

Ke dvěma velmi zkušeným ostříleným borcům navíc trenéři přidali stále šestnáctiletého Jakuba Vařechu. I ex-brněnský teenager, který sestavu Bolky posílil v létě, se zapojil slibně a má na svém účtu už jedenáct bodů v šesti utkáních. Ofenzivní potenci první formace Boleslavi navíc zvyšuje trochu překvapivé umístění křídelníka Daniela Šebka na pozici obránce, se kterou si zkušený pravák zatím dokázal poradit velmi dobře.

Adepti na zisk dvou trofejí

Mladá Boleslav se tak v začátku sezony může spolehnout na možná až nezvyklou produktivitu své elitní jednotky, která zatím září a skvělou formu potvrdila i ve středečním duelu proti Tatranu, v němž tým z města automobilů prohrával už 4:1 a nakonec si z pražských Řep odvezl všechny body po obratu a výhře 4:6 v základní hrací době. Znovu se na tom podílel i obrozený veterán Tomašík, který asistoval u dvou branek a přispěl tak už k páté výhře svých barev v aktuální sezoně.

„Musím se přiznat, že jsem neměl ani čas nad tím přemýšlet. Je za tím spoustu různých vlivů. Třeba moje osobní nastavení, kdy už vím, že se potenciálně blíží konec mé kariéry, nový trenérský štáb či noví spoluhráči. Navíc jsme v létě dobře potrénovali, jsem zdravý, cítím se fyzicky dobře a i díky tomu se mi hraje lépe,“ říkal Tomašík pro web Českého Florbalu.

Někdo by mohl namítat, že skvělý vstup Tomašíka i jeho parťáků do sezony, který v české nejvyšší soutěži příliš nemá obdoby, je zásluhou „jednoduššího“ losu. Ten Boleslavi přisoudil na úvod soupeře z nižších pater tabulky, proti kterým se svěřenci Joonase Naavy dokázali rozjet ke gólovým hodům (v prvních čtyřech duelech vždy překonali hranici dvanácti vstřelených branek). Skvělou formu, ale tým okolo Milana Tomašíka dokázal potvrdit i v dohrávaném šlágru 3. kola, kdy venku zvládl pokořit Tatran.

Středočeský celek naposledy nenaplnil své každoročně vysoké ambice. Letos by mohl být hlavním adeptem, na zisk obou trofejí na domácí scéně, tedy superligového titulu a Poháru Českého florbalu.

„Všichni v šatně jsme se shodli, že mezi námi není nikdo, kdo by vyhrál za jeden rok superligu i pohár, takže by bylo fajn, kdyby se nám to podařilo. Primární cíl je ale jasný a budeme všichni spokojení, pokud se nám povede vyhrát titul. Já sám osobně bych také rád ještě alespoň jednou zvedl nad hlavu pohár pro vítěze superligy předtím, než pověsím florbalku na hřebík,“ dodal v rozhovoru pro web ČF pětatřicetiletý matador.

Z personálního hlediska má hráč, který do velkého florbalu vyrazil z Víktovic, ještě jeden milník, jehož může v aktuálním rozpoložení již brzy dosáhnout. Tím je meta 500 kanadských bodů v základní části Livesport Superligy. Na tento zápis mu aktuálně schází 18 bodů, tedy podobný počet, který stihl posbírat v prvních pěti střetnutích.

„Pokud se dostanu na 42 bodů za základní část, které by zaručily pětistovku na konci sezony, tak to bude dost solidní výsledek. Nechci rozhodně předbíhat. Je to stále ještě v nedohlednu a může nás nebo mě potkat celá řada věcí. Každopádně by bylo dobré to v této sezoně dotáhnout,“ uzavřel lídr elitního útoku Středočechů.

