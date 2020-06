ME házená 2020 | Češky čeká na ME náročná skupina. Utkají se i s olympijskými vítězkami | iSport.cz

České házenkářky čeká na ME Rusko, Španělsko a Švédsko • Profimedia.cz

České házenkářky čeká na ME Rusko, Španělsko a Švédsko • Profimedia.cz

České házenkářky čeká na ME Rusko, Španělsko a Švédsko • Profimedia.cz

České házenkářky čeká na ME Rusko, Španělsko a Švédsko • Profimedia.cz

Šampionát budou od 3. do 20. prosince hostit Norsko a Dánsko. Celkem 16 účastníků bylo rozděleno do čtyř skupin, do další fáze, kterou jsou dvě šestičlenné skupiny, postoupí vždy první tři týmy. Finále bude hostit Oslo.

Český celek se na závěrečný turnaj dostal díky účasti na minulém Euru. Evropská federace EHF totiž kvůli pandemii koronaviru zrušila jarní zbytek kvalifikace a poslala na mistrovství stejné celky jako předloni.

Reprezentantky na minulém Euru obsadily předposlední 15. místo a neprošly ze základní skupiny. Na evropském šampionátu se představí potřetí za sebou a počtvrté z posledních pěti závěrečných turnajů.

Český tým před losem figuroval v nejhorším ze čtyř výkonnostních košů a měl jistotu, že v základní skupině nenarazí na Slovinsko, Polsko a Chorvatsko.

„Moc vybírat jsme si nemohli, byli jsme ve čtvrtém koši. Budeme muset jednoho soupeře porazit a musíme doufat, že to bude stačit. Všichni soupeři jsou kvalitní. Možná ve skupině C by byli pro nás hratelnější soupeři, ale nedá se nic dělat,“ uvedl v tiskové zprávě Bašný, který spolu s týmem sledoval los na probíhajícím soustředění v Zubří.

„Je to těžká skupina, ale na mistrovství Evropy není lehkého soupeře. Rusko a Španělsko jsou medailové týmy z předchozích šampionátů, do toho Švédsko. Ale už jsme několikrát překvapily, proto si myslím, že můžeme překvapit znovu,“ dodala brankářka Petra Kudláčková.

Z prvního koše Bašného svěřenkyně dostaly jednoho z favoritů na celkové prvenství Rusko, které získalo medaili v posledním vydání všech třech velkých reprezentačních akcí. Před čtyřmi lety vyhrálo olympijské hry, na minulém Euru obsadilo druhé místo a na loňském světovém šampionátu vybojovalo bronz.

S Ruskem hrál český tým naposledy na Euru v roce 2016 a utrpěl porážku 24:26. „Když jsme hráli naposledy proti Rusku, byl to zápas vyrovnaný až do konce. Ale už je to delší dobu,“ konstatoval Bašný.

Velmi těžkým soupeřem bude i Španělsko, které na posledním mistrovství světa obsadilo druhou příčku. Na předloňském Euru skončily dvojnásobné stříbrné medailistky z kontinentálního šampionátu až na 12. místě. Španělky byly nejsilnějším týmem z třetího koše.

„Španělky jsou medailový tým z posledního šampionátu. V realizačním týmu máme španělského kolegu, takže věřím, že nás na ně dobře připraví,“ podotkl Bašný.

Švédským maximem na mistrovství Evropy je stříbro z roku 2010, předloni Seveřanky obsadily šestou pozici. Český tým proti nim měl hrát už na jaře ve třetím a čtvrtém kole kvalifikace, která byla zrušena. V posledním vzájemném duelu na světovém šampionátu v roce 2017 zvítězily Švédky 36:32.

„Před zápasem se Švédskem jsem říkal, že je jednou můžeme porazit, tak proč by to nemohlo být na Euru,“ uvedl Bašný. „Švédky jsou asi nejhratelnější. Nevíme, jak budou obsazené, ale před sezonou vyměnily trenéra, proto to pro ně možná bude pořád ještě nové. Osobně se na to velmi těším,“ dodala Kudláčková, která chytá ve švédském Kristianstadu.

Los základních skupin:

Skupina A (Herning): Francie, Dánsko, Černá Hora, Slovinsko.

Skupina B (Frederikshavn): Rusko, Švédsko, Španělsko, ČR.

Skupina C (Trondheim): Nizozemsko, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko.

Skupina D (Trondheim): Rumunsko, Norsko, Německo, Polsko.

Program skupiny B:

Čtvrtek 3. prosince: Rusko - Španělsko, Švédsko - ČR

Sobota 5. prosince: ČR - Rusko, Španělsko - Švédsko,

Pondělí 7. prosince: Španělsko - ČR, Rusko - Švédsko.