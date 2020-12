ME v házené žen 2020: kompletní průvodce šampionátem. Kdy hrají Češky?

České házenkářky překvapivě vyhrály v úvodním utkání play off kvalifikace o postup na mistrovství světa nad Černou Horou 26:24 a vytvořily si solidní pozici do venkovní odvety • ČTK

„Ambice našeho družstva jsou vždy podobné. Zanechat na šampionátu co nejlepší dojem, odehrát co nejlepší zápasy a dostat se do druhého kola. To je náš základní cíl. Určitě nechceme po základní skupině odjet domů,“ řekl při on-line tiskové konferenci trenér Bašný.

Základní skupiny:

Skupina A (Herning): Černá Hora, Dánsko, Francie, Slovinsko

Skupina B (Herning): ČR, Rusko, Španělsko, Švédsko

Skupina C (Kolding): Chorvatsko, Maďarsko, Nizozemsko, Srbsko

Skupina D (Kolding): Německo, Norsko, Polsko, Rumunsko

Program českého týmu na ME v házené 2020

Český tým začne ve čtvrtek se Švédskem, které na minulém Euru skončilo šesté. V sobotu nastoupí proti druhému největšímu favoritovi turnaje Rusku. Výběr sborné získal medaili v posledním vydání všech tří velkých reprezentačních akcí - před čtyřmi lety vyhrál olympijské hry, na minulém Euru obsadil druhé místo a na loňském světovém šampionátu vybojoval bronz. Tamtéž vybojovaly stříbro Španělky, na které Česko narazí v pondělí.

„Je to velice těžká skupina. Rusky a Španělky jsou medailistky z posledních šampionátů, Švédky končily kolem šestého sedmého místa. Všechny týmy jasně patří do osmičky nejlepších. Papírově jsme outsiderem, ale nám tahle role vyhovuje,“ uvedl Bašný.

čtvrtek 3. prosince (Herning)

18:15, Rusko - Španělsko ONLINE

20:30, Švédsko - ČR ONLINE

sobota 5. prosince (Herning)

18:15, ČR - Rusko ONLINE

20:30, Španělsko - Švédsko ONLINE

pondělí 7. prosince (Herning)

18:15, Španělsko - ČR ONLINE

20:30, Rusko - Švédsko ONLINE

Česká nominace Brankářky: Petra Kudláčková (Kristianstad/Švéd.), Karin Řezáčová (Plzeň), Sabrina Novotná (Šaľa/SR) Levá křídla: Veronika Malá (Paris 92/Fr.), Adéla Stříšková (Most) Levé spojky: Markéta Jeřábková (Thüringer/Něm.), Hana Kvášová (Sambre avesnois Handball/Fr.) Střední spojky: Šárka Marčíková (Göppingen/Něm.), Petra Maňáková, Jana Šustková, Veronika Mikulášková (všechny Most) Pravé spojky: Markéta Hurychová (Saint Amand les Eaux/Fr.), Sára Kovářová (Kastamonu Belediyesi/Tur.), Silvie Polášková (Poruba) Pravá křídla: Jana Knedlíková (Vipers Kristiansand/Nor.), Dominika Zachová (Most) Pivotky: Michaela Konečná (Poruba), Kamila Kordovská (Blomberg Lippe/Něm.)

Národní tým se připravoval na šampionát v Chebu, ostrý zápas však nehrál rok. „Je to trošku limitující, ale věřím, že to nebude rozhodující faktor,“ přála si Veronika Malá. Do Dánska bere Bašný tři brankářky, jedničkou bude při zranění Lucie Satrapové švédská legionářka Petra Kudláčková.

Systém ME v házené žen 2020

Šestnáct týmů je rozlosováno do čtyř skupin po čtyřech týmech, které se utkají každý s každým. Ze základních skupin postupují do hlavní fáze turnaje vždy tři nejlepší týmy skupiny. Vzniknou dvě šestičlenné skupiny I (týmy za skupiny A a B) a II (týmy ze skupiny C a D), ve kterých každý tým odehraje tři zápasy proti týmům, se kterými se neutkal v základní skupině.

Dva nejlepší celky z každé skupiny čeká semifinále, týmy na třetích místech si zahrají o konečné 5. místo.

Kde sledovat šampionát v TV?

Všechny zápasy české skupiny vysílá žive stanice Sport 2. Zápasy můžeme sledovat ONLINE i na iSport.cz.

Cesta českého týmu na ME v házené 2020

Ženský výběr pod vedením trenéra Jana Bašného se představí na Euru díky tomu, že na kontinentálním šampionátu budou startovat stejné týmy jako na minulém závěrečném turnaji předloni. Češky před dvěma lety skončily na ME na předposledním 15. místě. Na Euru si zahrají potřetí za sebou.

Šestizápasová kvalifikace, z níž se odehrála jen dvě kola, byla zrušena. Český tým vyhrál vloni na podzim úvodní dvě utkání nad Portugalskem a Severní Makedonií a měl ve čtyřčlenné tabulce stejně bodů jako vedoucí Švédky. Zbytek kvalifikace se měl odehrát do léta, což ale pandemie koronaviru neumožnila.

Umístění českého týmu na ME v házené

Rok Pořadatelská země Umístění ČR ME 2018 Francie 15. místo ME 2016 Švédsko 10. místo ME 2012 Srbsko 12. místo ME 2004 Maďarsko 15. místo ME 2002 Dánsko 8. místo ME1994 Německo 8. místo

Kvalifikace na MS v házené 2021

Na světový šampionát v roce 2021, který bude hostit Španělsko, se kvalifikují čtyři nejlepší týmy letošního ME v házené. Ostatní týmy čeká evropská kvalifikace. Češky se MS zúčastnily naposledy v roce 2017, kdy po senzačním vyřazení Rumunska v osmifinále, skončily na konečném 8. místě, které je nejlepším umístěním v samostatné éře ČR.

COVID-19 a ME v házené žen

Koronavirová pandemie udělala největší zářez do počtu pořadatelských měst, která původně měla EURO v házené žen hostit. Poté, co se pořadatelství vzdalo Norsko, tak organizátoři přistoupili k reorganizaci celého turnaje a všechny skupiny se odehrají pouze v Herningu a Koldingu, aby se zamezilo zbytečným přesunům mezi základními skupinami a hlavní fází turnaje.

Zápasy budou probíhat bez diváků, hráčky by měly být testovány na koronavirus každé dva dny. Pokud se na šampionátu objeví pozitivní test, nakažená osoba bude muset do karantény v jiném hotelu. Zbytek týmu bude na pokojích v izolaci do doby, než budou známy výsledky kontrolních odběrů. Zatím není jasné, zda se případně bude moci pozitivně testovaná osoba vrátit k mužstvu, pokud už bude po prodělání nemoci negativní. „Když bude někdo pozitivní, ten to má špatné. Ten pojede někam do jiného hotelu a už ho možná nikdy neuvidíme,“ žertoval trenér Jan Bašný.

Český tým má připravené varianty, jak se s netradičním režimem vyrovnat. „Realizační tým nám přichystal modelovou situaci, která může nastat, když budeme zavření a nebudeme moci vyjít ven. Různá cvičení na chodbě, nebo když nám dovolí jít do posilovny. Snažíme se přizpůsobit situaci a nějak ten čas efektivně využít,“ podotkla křídelní hráčka Veronika Malá.

„My se pořád bavíme o nějakých covidových restrikcích a že to bude špatné. Ale já vím, že jsme velmi šťastné za to, že ten šampionát vůbec můžeme odehrát,“ dodala Knedlíková.