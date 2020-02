Marpo u Vémoly mluvil o platech: Proč fighteři neberou tolik co fotbalisté? | iSport.cz

Popularita MMA roste a bojovníci za své zápasy můžou inkasovat čím dál vyšší částky. Ale pořád je to málo, aspoň ve srovnání s fotbalisty a hokejisty! To si myslí rapper Otakar "Marpo" Petřina, jeden z hostů Karlose Vémoly v prvním díle KARLOS SHOW. „Fighteři do přípravy dávají strašně moc a dřou sami za sebe,“ odůvodňuje svůj názor.

Marpo se dlouhá léta pohybuje v prostředí thajského boxu a zažil i doby, kdy se výplaty bojovníků zdaleka neblížily statisícovým částkám. „Já si pamatuju ty dřevní doby, tenkrát se zápasilo fakt za pár korun,“ vzpomíná v prvním díle KARLOS SHOW. „Já jsem si vždycky říkal, proč fotbalisti nebo hokejisti dostávají takovéhle rakety, zatímco boxeři, kickboxeři, nebo MMA zápasníci se denně mlátí do hlavy a mají za to pár tisíc,“ postěžoval si pak na srovnání výplat bijců a hvězd jiných sportů.

Vémola, slavný bojovník v netradiční moderátorské roli, souhlasil. A ještě s úsměvem dodal, že je rád, že není sám s tímhle názorem. „Já jsem rád, že to říkáš ty, protože říct to já, bylo by to o tom, že Vémola zase brečí,“ řekl 34letý Terminátor.

„Fighteři do přípravy dávají strašně moc a dřou sami za sebe. Já jsem potkal před pohárem jednoho fotbalistu z Plzně, nebudu jmenovat, nach***ýho na s***ky, a říkám mu: Nemáš zítra zápas? A on říká: Ty vole, ještě nás je tam deset,“ odůvodnil rapper svůj názor.

Jak se Marpo jako kovaný sparťan chystá na velký koncert v Edenu, domově rivala ze Slavie? Jak další host Václav „Noid“ Bárta změnil svůj život a směřuje k zápasu v thajském boxu? O tom a mnohém dalším se dozvíte v prvním díle KARLOS SHOW.

