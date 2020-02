Vémola rozjíždí Karlos show na iSport.cz! Pecka, řekli hvězdní hosté | iSport.cz

To tu ještě nebylo! Bez přehánění. Karlos Vémola v neděli natáčel první dva díly pořadu Karlos show, a to ve velkém stylu. Poprvé byl v roli moderátora, přesto předvedl výkon profesionála a dokázal bavit diváky v zaplněném klubu Goldfingers bezmála dvě hodiny. „Pecka, za mě skvělý!“ pochvaloval natáčení zpěvák Václav „Noid“ Bárta, jeden z prvních hostů. Druhým účinkujícím byl rapper Marpo, který si s Terminátorem střihl i předzápasový nástup. První díl odvysílá iSport.cz ve čtvrtek v 18.00.

Karlos Vémola, jak ho ještě neznáte, znělo jedno z hesel, kterým bylo promováno nedělní natáčení talk show nejslavnějšího českého MMA bijce. Po prvních dvou dílech lze říci: Terminátor, jak ho chcete poznat! Bojovník z Olomouce se totiž role moderátora zhostil skvěle.

V prvním díle měl jako hosty dva muzikanty, kteří se mu „pletou do řemesla“, Otakara Petřinu alias Marpa a Václava „Noida“ Bártu. Prvně jmenovaný už má za sebou několik zápasů v ringu, druhý chce mezi provazy zanedlouho vstoupit. V dalším díle byl hlavním tématem hokej, s hosty bývalým obráncem Janem Platilem, zápasníkem Michalem Martínkem a ex-trenérem a mentálním koučem Marianem Jelínkem.

Ač šlo vedení talk show hladce, Vémola se bránil tomu, aby byl považován za moderátora. „Nechci, aby si lidi mysleli, že Terminátor nemá co dělat a chce si hrát na Krause. Vůbec! Chci vytáhnout velké sportovní příběhy. To je celý důvod, proč to dělám,“ vysvětloval čtyřiatřicetiletý gladiátor.

„Bylo to hodně v pohodě, čekal jsem, že to bude vůči mně ostřejší. Ale bylo to fajn a příjemné povídání,“ komentoval po natáčení Marpo, který před nedávnem oprášil výzvu na souboj s Vémolou v médiích. Při natáčení si ale oba bojovníci notovali, i když nakonec došlo i na předzápasový stare down, tedy ostrý pohled tváří v tvář.

„Musím říct, že jsem mile překvapen. Nevěděl jsem, do čeho půjdeme, tak jsem čekal, že budu muset pomoci, nějakou historkou nebo tak,“ přiznal známý zpěvák a herec Bárta. „Ale Karlos byl naprosto pohotový. Má určitě moderátorský talent.“

Vémola se snažil – a velmi úspěšně – bavit diváky originálními otázkami. A své hosty občas i zaskočil. „Líbil se mi dotaz na rajčata. To mě samozřejmě potěšilo, protože miluju pěstování zeleniny. A to, že se mě Terminátor na toto téma zeptal, považuju za svůj vrcholný zahradnický úspěch,“ smál se Noid. Hlavní muž českého MMA všechny přítomné nadchl pohotovým vedením rozhovoru a premiéru v roli moderátora zvládl skutečně s přehledem.

„Vždycky jsem říkal, že Karlos umí mluvit. Na rozdíl od jiných zápasníků, kteří vlastně nevědí, jak mají vést hovor. Když se jich novinář ptá, koktají, motají se v tom. Ale on umí prostě profesionálně mluvit. Má to v sobě,“ uznal Marpo.

Z výkonu hlavní hvězdy nového pořadu byl nadšený i Adam Nenadál, zástupce šéfredaktora deníku Sport, který pořad produkuje. „Hosté byli perfektní, to, co z nich dostal Karlos, nebyla běžná porce informací. V tomto je tato show opravdu výjimečná,“ zhodnotil novinář.

Tvrďák a vtipálek prošel novou zkouškou prakticky bez stresu. „Říkal jsem si předtím, že asi budu nervózní, protože tu bude hodně lidí. Ale když přicházeli, s každým jsem se bavil. A najednou mi režisér říká: Začínáme. No tak jsem šel. Naštěstí jsem tedy neměl čas být nervózní,“ dodal s úsměvem.