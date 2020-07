Dejdar o MMA: Kloubí se v něm sex a násilí. Pro dámy je to fascinující | iSport.cz

Když herec Martin Dejdar zavítal do zatím posledního dílu Karlos Show, mělo to svůj důvod. Její moderátor Karlos Vémola ho totiž přitáhl k sledování MMA zápasů. „Jeho příběh pro mě byl impulsem,“ řekl po natáčení dílu, kam kromě něj dorazil také bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Dejdar současně přiznal, že se mu bitvy bojovníků v kleci nesledují lehce.

Box má radši, ale také k MMA si Dejdar snaží najít cestu. Při sledování zápasů prožívá rozporuplné pocity. „Přiznám se, že se na to moc dívat nemůžu. Jsem pacifista, jsem antimilitantní a bolí mě to za ty kluky. Trpím jako zvíře, když se mlátí. Do úrovně profesionálního boxu je to fajn, ale kopání je na mě až moc drsný.“

Zaujal ho třeba úspěch hereckého kolegy Jakuba Štáfka , který v nabité O2 areně srazil svého soupeře k zemi. Přímo ve vyprodaném hledišti si Dejdar všimnul dalšího rozměru MMA. „Nevěřil bych, jak je to fascinující pro dámy. Evidentně to má erotický náboj. Kloubí se tam sex s násilím. Krásně oblečené dámy, do toho krev, je to gladiátorsky syrový.“

Ale nejen o MMA se hovořilo v Karlos Show. Haška nepřekvapilo, že má Vémola přehled o hokeji. „Hokej je takový sport, že o tom každý ví všechno,“ zasmál se. „Karlos je fanda sportu a zajímá se, má všeobecný přehled,“ uvedl olympijský vítěz z Nagana.

