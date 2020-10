Kraus s Lelou v Karlos show: Jak v manželské poradně, smál se Vémola

Podali si na to ruku, a jak slíbili, tak se stalo. Karlos Vémola byl před několika týdny hostem Show Jana Krause. Známý herec a moderátor se jej ptal i na rozchod s partnerkou Lelou Ceterovou a zmínil, že by jim rád pomohl jakožto mediátor, aby zjitřenou situaci ostře sledovaného páru urovnal. „Já vám chci vyjednat smír,“ uvedl Kraus.

„Jo smír… To by bylo super. Tak já si vás pozvu do Karlos show s Lelou. Co vy na to? Že bychom si o tom ve třech popovídali,“ nabídl bojovník. Následně našli společný termín a vznikl speciální díl pořadu českého Terminátora. A ač se řešilo vážné téma, bylo veselo.

Kraus zhodnotil Vémolovu show a slíbil pomoc ve vztahu

Vémola si chtěl se svým prvním hostem chvilku uvolněně popovídat, ale ten mu nedal šanci. „Vy jste ale v úvodu neřekl, proč jsem vám slíbil, že sem přijdu,“ uvedl ještě před usednutím do křesla Kraus. „Já jsem slíbil, že se vám pokusím dát dohromady vztah, který jste zničil,“ rozesmál herec poprvé diváky.

„No, já vám za to mockrát děkuju,“ reagoval zaskočený bijec. „Vy jste na to asi veliký odborník, vám manželství skvěle funguje…“

„Všechny mě fungují!“ vskočil Kraus obratem do řeči. „Ale já jsem sem přišel vlastně jako lékař vašich vztahů.“ Vémola se snažil povídat si se slavným hostem nejprve i na jiná témata, ale marně. „Kde je Lela?“ ptal se herec. Pak na pódium přišla i Lela Ceterová, partnerka Karlose Vémoly a rozjel se velmi netradiční rozhovor, při kterém se bojovník docela zapotil.

„Jsme tu jak v manželské poradně. Bojím se, jak se to bude vyvíjet, skoro mi připadá, že jste si říkal, roste mi nějaká konkurence, tak tam půjdu a normálně ho zničím,“ postěžoval si v žertu bojovník a rozesmál poněkolikáté publikum.

Všechny díly Karlos show k zhlédnutí zde<<<