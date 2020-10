Nový soupeř pro Vémolu. Terminátor nastoupí proti norskému policistovi

Konec čekání. Nejznámější tuzemský MMA bojovník se vrací do klece poprvé od doby, co ho v Zápase století knockoutoval Attila Végh. Karlos Vémola měl v plánu zápasit mnohem dříve, kvůli koronavirové situaci a dvěma operacím ale musel s comebackem počkat. Představí se za necelé dva týdny na turnaji Oktagon 17, který se uskuteční 17. října v brněnské Zoner Bobbyhall areně.

Soupeřem českého Terminátora bude Thomas Robertsen. Norský zápasník, pracující jako policista, s bilancí osmi vítězství a tří porážek. Stejně jako Vémola si většinu úspěchů připsal při boji na zemi, čtyři výhry zaznamenal škrcením. Nesetkal se však s nikým, kdo by byl na úrovni jeho nynějšího protivníka. Přesto jej favorit nepodceňuje. „Není to ideální soupeř. Má sice teprve 8-3, lidi ho moc neznají, ale je fakt dobrej, jak na zemi, tak v postoji. Komplexní zápasník. Je i skvěle nafýzovaný,“ myslí si Vémola.

Většina Norových soupeřů nedisponovala úchvatným skóre, a pokud ano, odcházel z oktagonu poražený, stejně jako naposledy, když se v prosinci loňského roku utkal s neporaženým Vladimirem Vasiljevem.

Další Vémolovou výhodou bude bezpochyby hmotnost, s níž do klece vkročí. Robertsen je totiž bývalý zápasník veltrové divize, teprve v roce 2018 se poprvé představil ve střední váze. Před zápasem na poli Oktagon MMA budou oba bojovníci nuceni shodit na devadesát kilogramů. Pro Vémolu, který konstantně přebíhá mezi 84 a 93 kilogramy, nepůjde o žádný problém, Robertsen by však měl být v den duelu mnohem lehčí a tím pádem i slabší, jelikož nebude tolik hubnout a tím pádem nenabere tolik hmoty, až po vážení opět doplní do těla vodu.

„Myslím si, že to bude těžký zápas, že má tak zkušenou zem, že se jen tak ukončit nenechá, takže to bude bitva na tři kola,“ myslí si bijec z Olomouce.

Česko-norský střet se uskuteční na turnaji bez publika, a to kvůli aktuálním opatřením. „Mám z toho smíšené pocity. Bude to bez diváků, a to jsem ještě nezažil, nedokážu si to představit,“ přiznává populární bojovník.

Vémola měl původně 17. října čelit Václavu Mikuláškovi. Vzhledem ke komplikacím s kolenem, a následném onemocnění koronavirem, ale nedokáže splnit dohodnutý váhový limit, a tak museli promotéři shánět náhradu. Duel s bojovníkem z Bohumína, jenž si nechává říkat Baba Jaga, se tak odkládá na prosinec.