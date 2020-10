KARLOS SHOW: Baník, pi*o! Ruda z Ostravy s Kadlecem a Matějovským

Ještě než do průběhu natáčení zasáhl herec dříve vystupující pod přezdívkou „ Ruda z Ostravy“, promluvil si Karlos Vémola s Václavem Kadlecem, bývalým supertalentem Sparty, který musel ukončit v sedmadvaceti letech kariéru. V současnosti se živí hlavně jako fitness trenér, mezi jeho klienty patří i muzikant a bojovník Marpo, s nímž se český Terminátor dohodl na boxerské bitvě, až na to bude správný čas.

„Jo, dneska mi říkal, že půjdu k němu do rohu, takže tu mám něco zvědět u tebe,“ přiznal bývalý útočník hostiteli.

„Takže ty jsi v nepřátelském rohu…“ usmíval se Vémola. „A jakej ty jsi, prosím tě, trenér?“

„Jak na co asi. Na box asi žádnej…“ usmíval se Kadlec.

„No tak super! To mám radost, že můj soupeř má takhle skvělého trenéra,“ reagoval pohotově bojovník. „Boxoval jsi někdy?“

„Ne, byl jsem jenom asi dvakrát na tréninku,“ přiznal bývalý útočník.

V rámci rozhovoru probral Vémola s Kadlecem i jeho konec kariéry nebo zážitky s Tomášem Řepkou . Pak chtěl pozvat na pódium dalšího bývalého sparťana, Marka Matějovského, ale ještě předtím „vpadl“ na jeviště Michal Kavalčík.

V Karlos Show došlo tentokrát na mnoho témat. Řešilo se i to, jaký je rozdíl, mezi fotbalem v Anglii a v Česku. „Když je řeč o té posilovně, tak silově jsou tam na tom hráči taky úplně jinak,“ zhodnotil Matějovský zkušenosti z Premier League. „Jsem moc rád, že jsem si to zkusil, jsou to pro mě skvělé vzpomínky a každému bych to přál.“